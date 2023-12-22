بنص كيلو دقيق و2 بيضة حضري بسكوت بالعجوة المفيدة زي وصفة ستي

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رياض - احمد صلاح - بسكوت بالعجوة من أفضل أنواع البسكويت التي يمكنك أن تحضريها بكل سهولة في المنزل، وبمكونات بسيطة للغاية تتواجد لديك في المطبخ، فقط كل ما عليك هو أن تحضري المقادير وتبدأ بتنفيذ الطريقة، والتي من خلالها يمكنك أن تحصلي على حلوى لذيذة في المنزل لأسرتك ولأطفالك في أسرع وقت ممكن.

مقادير عمل بسكويت بالعجوة

إليك المقادير المناسبة لعمل أسهل بسكوت بالعجوة لك ولأسرتك وكمية تكفي معك لبضعة أيام، كما يمكنك أن تضاعفي الكميات للحصول على كمية بسكويت أكثر وإليك المقادير كالآتي:

عدد 2 بيضة.

كوب من الزيت.

كوب من السكر.

3 أكواب ونصف من الدقيق.

رشة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر أو أقل.

عدد 2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من الحليب.

كمية مناسبة من العجوة.

ملعقة من الزبدة أو السمن..

طريقة عمل بسكوت بالعجوة الشيف محمد حامد

إليك الطريقة المناسبة لعمل واحدة من وصفات البسكويت سهلة وغير مكلفة في المنزل بأسرع الطرق الممكنة وبكمية مناسبة لوجبة الإفطار مع الشاي لبضعة أيام كالآتي:

أولًا قومي بتحضير الحشو عن طريق عجن كمية العجوة المطلوبة مع ملعقة السمن أو الزبدة جيدا لحين الحصول على العجينة المتجانسة.

قومي بخفق البيض مع الزيت، الفانيليا والسكر لحين الحصول على القوام الكريمي للخليط.

احضري طبق كبير وضعي به المكونات الجافة معا ومن ثم قومي بالخلط.

اضيفي الخليطين معا في الطبق الكبير ومن ثم قومي بالعجن وبعدها اضيفي الحليب واكملي عجن لحين الحصول على العجينة الطرية.

ادخلي العجينة الثلاجة واتركيها حتى ترتاح لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

اخرجي العجينة من الثلاجة وقومي بتشكيلها على الرخامة في شكل مستطيل وبعدها اضيفي الحشو وتكون العجوة بشكل مبروم.

ضعي العجينة في المنتصف وبعدها اغلقي العجينة واقلبيها على الجانب الثاني واضغطي عليها جيدا لحين الحصول على الشكل المضبوط.

شكلي العجينة بالشكل المفضل لديك بالشوكة وقطعيها إلى قطع متساوية وباعدي بينها.

رصي القطع في الصاج المدهون بطبقة خفيفة من الزيت وبعدها أدخليها الفرن عند درجة حرارة لا تقل عن 160 درجة مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة.