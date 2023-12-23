كأس واحد يوميًا: اكتشف المعجزة الإلهية لعلاج التهاب المفاصل وهشاشة العظام بطريقة طبيعية ومضمونة، قوة الحصان تنتظرك!

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الرياض - روايدا بن عباس - آلام العظام وخشونة المفاصل أصبحت أحد أشهر الأمراض التي يعاني منها الكثيرين منا، بسبب العديد من العوامل من بينها المياه الغازية وتناول الوجبات السريعة والسمنة، لكن أكثر العلاجات والأدوية الطبية التي تعالج مشاكل العظام تسبب التهاب المعدة، لذلك سوف نخبرك من خلال هذا المقال على أهم الأعشاب التي تساعد في القضاء على هشاشة العظام وآلام المفاصل بطريقة طبيعية.

طرق علاج هشاشة العظام هناك العديد من الطرق الطبيعية والأكلات التي تساعد في علاج هشاشة العظام ومنها: الميلاتونين والذي يساعد في تقوية الخلايا العظمية وزيادة كثافتها. شرب حليب الصويا أو إضافة الصويا إلى الطعام يقي من هشاشة العظام.

احرص على تناول أكبر قدر من الخضروات لاسيما التي تحتوي على فيتامين ك مما يعمل على تقوية العظام وزيادة نسبة الكالسيوم. تناول مشتقات الألبان والتي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين د والكالسيوم.

الأطعمة والخضروات التي تحتوي على الماغنيسيوم هامة جدًا من أجل تقوية المفاصل. السمك هو أحد الأطعمة المميزة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأوميجا 3.

ما هي العلامات التي تشير إلى الإصابة بهشاشة العظام

هناك مجموعة من العلامات الواجب عليك الذهاب إلى الطبيب على الفور إذا شعرت بها ومنها:

عدم مرونة مفاصل الجسم وتصلب في المفاصل. الشعور بطقطقة أو صوت في المفصل. الشعور الدائم بالألم وعدم القدرة على حفظ توازن الجسم.

عدم القدرة على صعود السلم بصورة مريحة. أما عن اسباب الإصابة بها فهي متعددة منها:

زيادة الوزن بصورة مفرطة والتقدم في العمر.

الإصابة بالسكري من النوع الثاني أو وجود أمراض وراثية في العائلة.

كذلك تزداد فرص إصابة السيدات بالهشاشة عن الرجال. .