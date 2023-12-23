انت الان تتابع خبر توقعات ماغي فرح للأبراج في عام 2024: اكتشفوا المفاجأة الساحقة التي ستجعلكم تسجدون شكرًا لصاحب هذا البرج! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عادت خبيرة الأبراج ماغي فرح بتوقعات جديدة لمواليد الابراج في عام 2024، وأنه سيكون عامًا سعيداً للبعض وعام الأعباء والمتاعب لبعض الأبراج الأخرى.

برج الحمل

ساحة مشرقة من النجاحات والإنجازات من خلال السفر والحصول على مكانة عالية في العمل.

وجود نجاح غير مسبوق في مجال العمل، فسوف تشهد مواليد هذا البرج تغييراً ملحوظاً في أسلوب العمل والإدارة. الحصول على أرباح مفاجئة غير منتظرة، ويمكن أن تزيد ممتلكاتك خلال هذه السنة.

سنة أكثر هدوءً واهتماماً بحياتك الشخصية. تتغير حياتك على أثر بعض التغييرات والمفاجآت التي تقابلها خلال السنة.

لغير المتزوجين، قد تحول علاقة رومانسية إلى ارتباط شرعي.

برج الثور

سنة تعويض عن الوقت الضائع، حيث تخرج من دائرة القلق والمشاكل التي دامت لفترات طويلة في حياتك

يُشكل الطالع الفلكي لهذا العام انطلاقاً ونجاحاً يجعلك متألقاً ولامعاً في المجال العملي. تغتنم فرص ذهبية ومشاريع كبيرة ناجحة وعديدة.

الانفتاح على مجالات جديدة، مع وجود كل الدعم اللازم من حولك. يبدأ وقت الإبداع والعمل لك، ليتغير القدر في مصلحتك

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي بداية من شهر مايو، تضحك لك الحياة لتصبح سنة استثنائية ومتميزة. تجني ثمار الحب والاطمئنان والاستقرار خلال هذه السنة.

برج الجوزاء 2024 هي سنة التجدد والتحرر من القيود، خاصة في أول ثلاثة أشهر. كما أنها سنة تميز وتعلم كل ما هو جديد لكسب معرفة أكثر.

وهذا ما يجعلها سنة تحقيق أهداف تضعها أمام نصب عينيك. الفلك قد يعاقبك في حالة ارتكاب الأخطاء خلال هذه السنة، لهذا يتطلب عليك التعامل بحكمة أكبر ودراية أعمق.

هناك تقلبات بين أرباح وخسائر، لذلك احرص دائماً على معرفة اتجاهاتك. وهذا ما يزيد من الضغوطات عليك من أجل تخطي تلك الأوقات، فكن مثابر قدر الإمكان.

تسيطر على حياتك العاطفية في الجزء الأول من السنة، تحديداً حتى شهر مايو.