انت الان تتابع خبر فرصة ذهبية لكل الأردنيين الراغبين بالبيع.. أسعار الذهب ترتفع بشكل جنوني وتصل لحد غير مسبوق الآن والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أشارت التسعيرة اليومية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، إلى ان أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت السبت بمقدار 20 قرشاً.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين 41.60 دينارا لجهة الشراء من المحلات، و 39.90 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 37.10 دينارا، وعيار 24 عند 48.80 دينارا.