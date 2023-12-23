انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة بعد الحادثة ..الشاب الإماراتي وزوجته يكشفان سبب اطلاق النار عليهم في براغ والسلطات الإماراتية تخرج ببيان رسمي وتكشف التفاصيل كاملة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الجمعة، إصابة أحد مواطنيها وزوجته في حادث إطلاق النار الذي وقع مساء أمس في جمهورية التشيك.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان صادر عنها، إنها تتابع الوضع الصحي للمواطن الإماراتي وزوجته اللذين أصيبا في جمهورية التشيك إثر حادث إطلاق النار الذي وقع يوم أمس في العاصمة براغ.



وأكدت الخارجية الإماراتية، حرصها على تقديم الدعم الكامل والرعاية الصحية للمصابين بالتنسيق مع السلطات التشيكية وبتواجد فريق من وزارة الخارجية.

وكانت الشرطة وهيئة الطوارئ في العاصمة التشيكية براغ قالت إن مسلحا قتل ما لا يقل عن 15 شخصا وأصاب ما لا يقل عن 24 آخرين في إحدى جامعات براغ، قبل القضاء عليه.

وذكرت الشرطة أنها ردت على إطلاق النار الذي وقع في مبنى كلية الآداب بجامعة تشارلز بعد الساعة الثالثة مساء بقليل (1400 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أن مطلق النار طالب في الكلية، مشيرة إلى أنه عثر على والد هذا الطالب ميتا في وقت سابق الخميس.