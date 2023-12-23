انت الان تتابع خبر زلزال قادم لن يبقي باقية.. العرافة ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة وتكشف ماسيحدث في الشهر الاول من العام 2024 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعات ليلى عبد اللطيف، تعتبر ليلي عبد اللطيف من اشهر خبراء الابراج والفلك والتي سوف تقوم بعرض الكثير من التوقعات عن مصر وما سوف يحدث في المستقبل والتي قد تصيب توقعاتها في بعض الاوقات فقد تمتلك ليلى عبد اللطيف قناة على اليوتيوب والتي تقوم بتوقعاتها عن مصر ومن خلال موقعنا لاين نيوز يمكن لجميع الراغبين معرفة اخر التوقعات .

توقعات ليلى عبد اللطيف

اليكم اخر توقعات ليلى عبد اللطيف، ومن خلال موقعنا سنوفر لجميع المتابعين اخر توقعات ليلى عبد اللطيفه لنهاة العام وبداية العام الجديد 2024.

أمريكا: بين الخوف والرعب

وسوف يتم حديث ووقوع أحداث مؤسفة في امريكا، مما قد يخلق حالة من الخوف والرهبة يبدو أن هذه التوقعات تحمل في طياتها بعض الغموض وتشير إلى تحديات كبيرة قد تواجهها البلاد.

كوارث طبيعية في أوروبا

واخر التوقعات ايضا فقد توقعت العرافة اللبنانية بان سوف تحدث كوارث طبيعية في دول أوروبية عدة مثل ألمانيا، إيطاليا وفرنسا يبدو أن الطبيعة قد تلعب دورًا حاسمًا في هذه الدول خلال العام المقبل.

توقعات العرافه ليلى عبداللطيف لمصر في العام الجديد

توقعات العرافه ليلى عبداللطيف لمصر في العام الجديد

وبالنسبة لبداية العام الميلادي الجديد فقد أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف عن مصر مبشرة ومتفائلة جدًا باستقرار الوضع الاقتصادي، ومنها الكثير من التوقعات بان ليلى عبد اللطيف وذلك بحدوث العديد من الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات خلال العام الجديد كما توقعت بتقدم الوضع في سوريا ومنها العديد من الازمات الاقتصادية والتي تظل متواجدة توقعات ليلى عبد اللطيف في العام الحالي تم حدوث الكثير منها حيث توقعت باندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا كما توقعت بوفاة ملكة إنجلترا الملكة إليزابيث.

توقعات ليلي عبد اللطيف الأخيرة

والجدير بالذكر بان تنبأت العرافية اللبنانية بان شخصية مشهورة اعلامية سوف تفارق الحياه قريبا في حدث مؤسف، وسيمكن لجميع الراغبين رؤية الفوضي والشغب وهذا قد يؤدي الي حدوث مجزرة بشرية وقد تم ضبط مجموعه من مخافي القوانين في الكويت.

كما قالت ليلى عبد اللطيف على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، ان هناك زلزال مدمّر وقوي في إحدى الدول يفوق ال 9 درجات سيجعلها تختفي بشكل صادم عن الخريطة.