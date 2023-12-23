انت الان تتابع خبر زلزال غير مسبوق يضرب الجنيه المصري.. الدولار الأمريكي يصل إلى رقم غير متوقع فاجئ المصريين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت مواقع مصرية تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.97 جنيه للبيع، و 33.85جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.18 جنيه للبيع، و39.04 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.66 جنيه للبيع، و100.32 جنيه للشراء.