انت الان تتابع خبر عروسة خليجية تصدم الكل وتكشف عن تصرف غريب وغير مُتوقع من زوجها تفاجأت به داخل الطائرة أثناء سفرهما لقضاء شهر العسل.. هذا ما فعله والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت عروس في منشور متداول عبر منصة "إكس"، عن موقف غريب حدث معها أثناء قضاء شهر العسل مع زوجها.

وقالت العروس إنها ذهبت لقضاء شهر العسل مع زوجها، وتفاجأت بأنه حجز لنفسه مقعد بالدرجة الأولى في الطائرة، بينما حجز لها مقعد في الدرجة السياحية.



وعبرت العروس عن صدمتها من موقف الزوج، وقالت: "أنا شايفة عيب يخليني أقعد بروحي، مع أنه الدرجة الأولى فاضية، يعني يقدر يحجز لي".



وأشارت العروس إلى أنه بعد مرور هذا الموقف بالطائرة، لم تتحدث معه، كما أنه لم يبرر لها التصرف الذي بدر منه.



وذكرت أنها شعرت بالاشمئزاز منه، لافتة إلى أنها كانت تفضل أن يحجز له ولها بالدرجة السياحية، بدلًا من أن تجلس لوحدها بالطائرة.