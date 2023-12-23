البقاء في المنازل إجباري حتى الساعة 9 صباحا.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد المصرية لجميع المواطنين في القاهرة.. الساعات القادمة سوف تكون كارثية

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الرياض - روايدا بن عباس - غدًا في مصر والظواهر الجوية المتوقعة، وكذلك درجات الحرارة التي تشهدها بعض المناطق والمحافظات، حيث يكون الطقس غدًا الأحد لطيفًا في النهار على القاهرة الكبرى وتصل الحرارة العظمى لنحو 22 درجة مئوية على القاهرة والوجه البحري.



وحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس لطيفًا في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء، وباردًا في الليل على أغلب الأنحاء.



وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود في طقس غد السبت، شبورة مائية في الصباح الباكر، من 4 إلى 9 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 40% تقريبًا.

وتنشط الرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بسرعة 30 كم/س، وتكون نشطة أيضًا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة بسرعة 30 كم/س.

وتكون الرياح معتدلة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري بسرعة 28 كم/س، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بسرعة 28 كم/س، وشمال الصعيد بسرعة 26 كم/س، وجنوب الصعيد بسرعة 24 كم/س.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الرسمي درجات الحرارة التي تشهدها المدن والمحافظات غدًا الأحد، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 22، الصغرى 14

بنها: العظمى 22، الصغرى 13

دمياط: العظمى 21، الصغرى 14

السويس: العظمى 23، الصغرى 13

طنطا: العظمى 21، الصغرى 12

شرم الشيخ: العظمى 25، الصغرى 16

الإسكندرية: العظمى 22، الصغرى 13

الغردقة: العظمى 25، الصغرى 16

أسيوط: العظمى 22، الصغرى 08

الفيوم: العظمى 21، الصغرى 09

أسوان: العظمى 23، الصغرى 13