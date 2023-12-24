انت الان تتابع خبر اخلي مسوؤليتي.. ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات صاعقة لأحدث لن تسلم منها دولة مصر خلال العام المقبل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - سيدة الفلك توقعات ليلي عبد اللطيف 2024، فيما بخص مجال علم الفلك حققت ليلي عبد اللطيف شهرة كبيرة وقاعدة جماهيرية لها، مما يجعلها تظهر في العديد من شاشات التلفزيون المختلفة، حيث أنها تستطيع أن تتنبأ بالأمور وتتحقق بالفعل، مما يثير الجدل في مختلف أنحاء العالم، وقد أعلنت في آخر توقعاتها أن هناك دولة ستصبح أغنى من دبي ومستقبل جميع دول الخليج وأثارت توقعاتها الكثير من الجدل، وتصدرت محركات البحث عن توقعات ليلي عبد اللطيف القادمة.

سيدة الفلك توقعات ليلي عبد اللطيف 2024

تمت استضافة عبد اللطيف في أحد البرامج التلفزيونية على قناة LBC الفضائية اللبنانية. وذكرت في توقعاتها أن هناك العديد من البلدان ستتأثر بشكل كبير من الكوارث الطبيعية والأزمات الغذائية المتنوعة. إلى جانب توقع حدوث أمراض تهدد حياة بعض الشخصيات المؤثرة في العالم.

وأعلنت عن مفاجأة صادمة تتعلق بانتشار فيروس الجدري الخطير في العديد من البلدان. بالإضافة إلى أنه سوف يتم الكشف عن بعض الطرق والأشكال الجديدة لعلاج مرض السرطان.

كما أشارت إلي وقوع أحداث في المغرب، وذكرت أنه من الممكن أن يتم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع تحسين معيشة الأفراد وظهور فرص عمل جديدة نتيجة لاستعادة الحركة السياحية بالمغرب مرة آخري.

وكانت من ضمن توقعاتها فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات. وسوف يتم تحقيق استقرار كبير في الوضع الاقتصادي، و انخفاض معدل التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية كما توقعت أيضًا على الصعيد العالمي بوجود مؤشرات على نشوب حرب أهلية في الولايات المتحدة نتيجة لأحداث مهمة على وجه الخصوص في مدينة تكساس. وأكدت استمرار النزاع الروسي الأوكراني، مع احتمال حدوث مزيد من الخسائر البشرية والمادية وتوقعات أخرى مختلفة سيتم الكشف عنها في الفترة القادمة وقبل بداية العام الجديد.

توقعات ليلي عبد اللطيف الأخيرة لعام 2024

كما أن هناك بعض التوقعات الجديدة أعلنت عنها ليلى عبد اللطيف والتي قد تحدث قريبًا جدًا والتي منها

انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة.

قد تتزايد حدة التوتر في منطقة جنوب لبنان.

وجود الكثير من الأزمات في أفريقيا، مثل حدوث حرب أهلية في بعض الدول الأفريقية.

حدوث كوارث طبيعية في بعض البلدان الأوروبية.

توقعات ليلي عبد اللطيف السابقة

في السابق كانت ليلي عبد اللطيف في توقعاتها السابقة ذكرت احتمالية حدوث حرب بين روسيا وأوكرانيا. وأيضًا توقعت استقالة جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة، كما توقعت حدوث العديد من الأحداث المهمة والبارزة. مثل وفاة الملكة إليزابيث وتولي الملك تشارلز حكم بريطانيا، وكذلك توقع فوز ماركو في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وجميع هذه الأحداث حدثت فعلاً. بالإضافة إلى توقيعها حادث اغتيال مأساوي لشخصية سياسية في وسط أوروبا قبل نهاية عام 2023.

هل ليلي عبد اللطيف عرافه؟

ليلي عبد اللطيف لبنانية ولدت في بيروت في عام 1956، بدأت بتقديم توقعاتها في عام 1979 وكانت أول امرأة في لبنان تقدم برامج تلفزيونية تتحدث عن الأبراج والتوقعات الفلكية. وزادت شهرتها بشكل كبير خاصة بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

ليلى عبد اللطيف ليست عرافة ولا يمكنها التنبؤ بالمستقبل، ولكنها تمتلك قدرًا من الإلهام الذي يمكنها من التكهن ببعض الأحداث التي قد تحدث في المستقبل. في بعض الأحيان تكون توقعاتها صحيحة، وفي أوقات أخرى تكون خاطئة.