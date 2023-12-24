مأكولات تدمر الأنسولين في الجسم وترفع السكر الى مستويات قاتلة خلال ثواني فقط ولا يفيد معها اي علاج

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الرياض - روايدا بن عباس - ماهي الاكلات التي ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة، مسألة صحية مهمة خصوصا للاشخاص الذين يعانون من مرض السكري او لديهم تاريخ عائلي للاصابة بهذا المرض ويسعون للوقاية من الاصابة به من خلال اتباع نظام غذائي وحياتي صحي.والمعروف ان بعض الاكلات او الاطعمة تحوي الكثير من السكر او تتسبب برفع نسبة السكر في الدم بسرعة،

وهو ما يؤدي الى اضطراب مستوى السكر عند مرضى السكري الذين يوصون بالحفاظ على مستويات طبيعية للجلوكوز تجنبا لمضاعفات المرض بنوعيه الاول والثاني.

نتعرف في موضوعنا اليوم على ابرز الاكلات التي يمكن ان تسبب الارتفاع السريع للسكر في الدم بغية تجنبها او التقليل من استهلاكها قدر الامكان.

ماهي الاكلات التي ترفع السكر في الدم بسرعة هذه الاكلات هي التالية:

•الارز الابيض: الذي يحوي كمية بسيطة من الالياف التي تساعد في المحافظة على استقرار مستوى السكر في الدم كما هو الحال الأرز البني.

وتشير احدى الدراسات ان استبدال ثلث حصص الارز الابيض بالارز البني يقلل من خطر الاصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 16%، في حين ان تناول 5 حصص واكثر من الارز الابيض اسبوعيا يزيد من خطر الاصابة بهذا النوع.الخبز الابيض:

والذي يعمل الجسم على هضمه بسرعة مما يزيد من فرص ارتفاع نسبة السكر في الدم، كما أن تناول الحبوب الكاملة بكمية جيدة وبكميات أقل للحبوب المكررة يقلل من دهون الجسم التي تزيد من خطر الإصابة بمرض القلب والسكري من النوع الثاني.

•المشروبات الغازية: من اكثر الاكلات المضرة بصحة مرضى السكري والتي تزيد من ارتفاع السكر بشكل سريع في الدم.وقد وجد الباحثون ان استهلاك 1-2 من هذه المشروبات الغنية بالسكر والمواد الصناعية والملونة، يزيد خطر الاصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 26% مقارنة مع اخرين استهلكوا اقل من 340 جرام من هذه المشروبات شهريا.

وينصح الاطباء وخبراء التغذية باستبدال هذه المشروبات الضارة بالماء بالمقام الاول والعصائر الطبيعية بكميات محدودة.اللحوم الحمراء والمصنعة: وهي تحوي كمية كبيرة من الدهون المشبعة التي ترفع من خطر الاصابة بالسكري من النوع الثاني، ويفضل استبدالها بخيارات اكثر صحية غنية بالبروتين مثل المكسرات ومنتجات الالبان قليلة الدسم.•الوجبات السريعة: وهي فضلا عن تسببها بزيادة الوزن ورفع نسبة الاملاح في الجسم فانه تؤدي ايضا لرفع السكر في الدم بسرعة وزيادة خطر الاصابة بالسكري من النوع الثاني وامراض القلب.

• الاطعمة المعلبة: غنية ايضا بالدهون غير المشبعة التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار وتخفض مستويات الكوليسترول الجيد في الدم وبالتالي تزيد من خطر الإصابة ببعض الالتهابات والسكري.

•الحليب كامل الدسم: كونه من المنتجات التي تحوي نسبة جيدة من الدهون المشبعة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة ومقاومة الانسولين.