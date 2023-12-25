انت الان تتابع خبر تنبؤات مخيفة للعراف ميشال حايك يطلقها بشكل عاجل من حسابه الشخصي.. "هذا ماسيحدث في السعودية والامارات ومصر خلال العام 2024 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تنبأ العراف اللبناني ميشال حايك بعدد من الأحداث التي ستشهدها العديد من البلدان العربية والعالمية في السنة المقبلة. وأشار حايك إلى أن السنة المقبلة ستكون سنة اللاعنوان، حيث ستكون الموضوعات فيها مليئة بالأمور المتناقضة.

وبالنسبة لليبيا، توقع حايك عودة عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إلى سدة الحكم مجددا. أما في السعودية، فتنبأ بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيقاوم هزة أرضية، وأن ماء زمزم سيخطف الأضواء بحدث استثنائي. كما توقع أن تتعرض المملكة العربية السعودية لعدوان، وأن محمد بن سلمان سيصارع الموج.

وفي مصر، توقع حايك أن تختار الصدمة واحدًا من مطارات مصر كمهبط لها، وأن يظهر زعيم جديد إلى يمين الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأشار أيضًا إلى أزمة طارئة في فلك الفنان عمرو دياب، وأن واحدًا من السجون المصرية سيتعرض لاهتزاز.

وفي الإمارات، لم يذكر حايك أي توقعات محددة.

- لا يزال التطبيع مع إسرائيل قائمًا.

- استعداد الإمارات للأمن، الانفتاح والسلام.



الكويت:

- صدمة حزن تعم الكويت.

- تسريب توقعات الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف لعام 2022.

- تسريب بيانات صادمة حول تغييرات جذرية في هوية الكويت.

- طابور خامس يسعى للسلطة.

- الإرهاب يضرب الكويت.



فلسطين:

- إسماعيل هنية يواجه تحديات خطيرة.

- الإفراج عن مروان البرغوثي.

- تصاعد التوتر في المسجد الأقصى.

- دحلان يفاجئ الجميع، حتى وسائل الإعلام.

- فصيل فلسطيني يتسبب في مشاكل للفصائل الأخرى.

- عهد التميمي يظهر على الساحة.

- قرار تنظيمي يصب لصالح فلسطين بشأن المستوطنات.

- تغيير جغرافي وقيادات في فلسطين.

- مخاطر صحية تهدد الرئيس عباس.

- تعزيز العلاقات بين الإمارات وفلسطين.



الأردن:

- خلل فاضح في أحد أجهزة الأمن.

- مخطط تكفيري لاستهداف شخصيات مهمة.

قال ميشال حايك في سياق تنبؤاته التي رصدها محرر "خليجي نيوز" إن إسرائيل ستستهدف مواقع قريبة العهد في لبنان خلال العام الجديد.

وتنبأ بأن ما سيحدث بين إسرائيل وحزب الله سوف تكون حثيثة وعلى مرجعية العين بالعين وصدمة وصدمة مضادة تحت الأرض.

ميشيل حايك متنبئ لبناني، أثار الكثير من اللغط حول تنبؤاته السنوية والتي يطلقها في شهر 12 من كل عام.

ويرى العديد من الناس أن ميشال حايك تخطى مرحلة الصدفة في تنبؤاته التي تصيب، وبدأ ميشيل حايك في حقل التنبؤات منذ عام 1985، وأطلق عليه البعض اسم نوستراداموس العرب.

وأيضًا حدوث مواجهات بين حزب الله وإسرائيل على الحدود البنانية الإسرائيلية.

العديد من المرات، بينما يرى البعض أنها مجرد صدفة. وبدأ ميشيل حايك في حقل التنبؤات منذ عام 1985، وأطلق عليه البعض اسم نوستراداموس العرب.