عاجل من السعودية: الكارثة في طريقها إلى البلاد والأرصاد تصعق الجميع بتوقعات حالة الطقس المجنونة للساعات القادمة

انت الان تتابع خبر عاجل من السعودية: الكارثة في طريقها إلى البلاد والأرصاد تصعق الجميع بتوقعات حالة الطقس المجنونة للساعات القادمةوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نوفر لكم الآن حالة الطقس حركة الأرصاد الجوية السعودية وفقًا لما تم نقلة من المركز الوطني للأرصاد السعودية، حيث أعلنت بتوقعات عن حالة مطرية غزيرة وسيولة وبرد وسقيع بداية من اليوم الثلاثاء وتستمر نوى البرد حتى يوم السبت القادم ومن خلال تلك التقرير عبر موقعها مانشيت بتوفير لكم حالة الطقس لحظة بلحظة مع توفير بيان بدرجات الحرارة المتوقع وفقًا للمصادر الرسمية.

أماكن الأمطار في السعودية

وهناك عدة مناطق متعددة تشمل مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض بما فيها العاصمة، الباحة، وعسير ستشهد هطول أمطار وسيولة من يوم الثلاثاء وحتى السبت.

وفي سياق آخر، قامت هيئة الأرصاد بالتحذير من تأثير رياح شديدة في أجزاء من منطقة الرياض، حيث من المتوقع أن تبدأ الرياح الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساءً في الأماكن المعنية والتي تشمل الدوادمي، الرين، القويعية، عفيف، الزلفى، الغاط، المجمعة، ثادق، شقراء، ومرات، هذا إلى جانب رياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة، وكذلك في المنطقة الشرقية أيضًا، كما يتوقع تأثير رياح شديدة على الخفجي وحفر الباطن وقرى العليا من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً.

درجات الحرارة المتوقعة

الأحد، 2023.12.24

من غائم إلى غيوم متفرقة درجة الحرارة: 26°

الاثنين، 2023.12.25

غيوم متفرقة بين صافٍ وغائم جزئياً درجة الحرارة: 27°

الثلاثاء، 2023.12.26

غيوم متفرقة درجة الحرارة: 25°

الأربعاء، 2023.12.27

من غالباً صافٍ إلى غائم كلياً درجة الحرارة: 25°

الخميس، 2023.12.28

من غائم إلى غالباً صافٍ احتمال زخات من المطر فجراً درجة الحرارة: 25°

الجمعة، 2023.12.29

من غائم جزئياً إلى صافٍ احتمال زخات أمطار فجراً درجة الحرارة: 24°

السبت، 2023.12.30

احتمال زخات من المطر غائم جزئياً درجة الحرارة: 22°

الأحد، 2023.12.31

احتمال أمطار خفيفة صباحاً وحتى الظهر درجة الحرارة: