انت الان تتابع خبر صدمة مزلزلة في مصر بعد وصول سعر الذهب إلى مستوى خيالي.. وأسعار عيار 21 لن يصدقها عقلك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حقق سعر الذهب اليوم، الإثنين 25 ديسمبر 2023، مستوى جديدا، إذ ارتفع سعر الذهب عيار 21 الآن بنحو 15 جنيهًا، بحسب آخر تحديث لأمير رزق، خبير المشغولات الذهبية.

سبب ارتفاع سعر الذهب اليوم

فى هذا الشأن، صرح عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن هناك عوامل مؤثرة فى سعر الذهب، وهو سعر الذهب العالمي، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، والطلب والعرض فى السوق المحلية، وكل هذه العوامل كانتا سبب فى الارتفاع التاريخى للذهب.

وأوضح مغربي، فى مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، أمس، أن استمرار الأوضاع السياسية والأزمات المستمرة فى المنطقة، وأيضًا الأزمات الاقتصادية تجعل الذهب يرتفع، ولكن إذا انتهت الحروب والأزمات الاقتصادية، سنشهد انخفاضًا فى أسعار الذهب.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023، ليسجل نحو 3085 جنيهًا.