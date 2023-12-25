انت الان تتابع خبر مجازر الوباء: إعلان مرعب من الصحة المصرية يكشف عن تفشي متحور كورونا الجديد وبدء جني الأرواح! هل نحن على شفير كارثة صحية مدمرة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إنه حتى الآن لم يتم التأكيد معمليا على وجود المتحور الجديد لفيروس أوميكرون “1.JN” في مصر، ولكنه لم يستبعد أن يكون قد دخل البلاد عبر الأشخاص القادمين من الخارج وأن هناك حالات مصابة محتملة.

إصابات محتملة بالمتحور الجديد لفيروس أوميكرون 1.JN

وفي تصريحات لـ القاهرة 24، أوضح الدكتور أشرف حاتم أن التأكيد المعملي على دخول المتحور الجديد لمصر، يتطلب من المصابين التوجه إلى المستشفيات لأخذ العينات وتحليلها.

وأشار رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا والمتحور أوميكرون وفرعياته تتلقى العلاج في المنزل حاليا، نظرا لطبيعة الإصابة الخفيفة والمتوسطة، وعدم الحاجة للعزل في المستشفى.

وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق تصنيف سلالة فيروس كورونا JN.1 كنوع مختلف من الاهتمام، مشيرة إلى أن المخاطر الصحية العامة المتوقعة من هذه السلالة منخفضة حاليا.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة، تتابعها التقارير الواردة من المنظمة بشأن اكتشاف هذه السلالة الفرعية الجديدة للمتحور أوميكرون، المعروف بالمتحور 1.JN.

وأفادت الوزارة أن المتحور الجديد 1.JN يتميز بمعدل انتشار عالٍ وقدرة على الإصابة بالحالات التي تم تطعيمها باللقاحات القديمة ضد فيروس كورونا، وأكدت الصحة أنه لم يتم اكتشاف أي حالات إصابة بالمتحور الفرعي لأوميكرون “1.JN” في مصر حتى الآن، وأن المخاطر الصحية العامة المتوقعة للمتغير “1.JN” لا تزال منخفضة.

وأشارت الوزارة إلى الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار الإصابة بالأمراض التنفسية، والتي تشمل التطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية، وعدم المشاركة في التجمعات حال المرض.