انت الان تتابع خبر متوفرة بقوة في مصر وسعرها بـ 10 جنيه فقط.. خبيرة تعذيه شهيرة تفاجئ الجميع بوصفة رخيصة الثمن للتخلص من زيادة الوزن والقضاء على الكرش بشكل طبيعي والى الأبد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة القديرة ميرفت أمين عن وصفة جهنمية رخصية الثمن لفقدان الوزن الزائد لا تتعدى قيمتها 10 جنيهات.

وأوضحت أنها استخدمت ماء الليمون لمدة شهر واحد وفقدت وزنها الزائد وأصبحت برشاقة لافتة للأنظار.



ويعد ماء الليمون من المشروبات الشائعة لفقدان الوزن، إلا أن هناك العديد من المشروبات الأخرى التي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي لدي من يرغب في التخلص من زيادة الوزن.

ووفقا لموقع هيلث فإن هناك خمسة مشروبات منزلية لحرق الدهون لا تتعدى تكلفة المشروب العشر جنيهات يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن.



1-ماء الكمون

يعد ماء الكمون هو أحد التوابل المتوفرة بسهولة في المنازل الهندية. يمكن استخدام هذه التوابل لقمع آلام الجوع وتحسين عملية الهضم وتسريع فقدان الوزن.

كل ما عليك فعله هو غلي نصف ملعقة كبيرة من الكمون مع كوبين من الماء حتى يقل الماء إلى النصف. اشرب ماء الكمون لانقاص الوزن.

2-شاي أخضر



يعد الشاي الأخضر هو مشروب شائع آخر يساعد على إنقاص الوزن. يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي.

3-ماء الديتوكس

واحدة من أسهل الطرق وأكثرها فعالية لفقدان الوزن هي زيادة تناول الماء. قد يساعد شرب المزيد من الماء على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة لأنها تجعلك تشعر بالشبع بين الوجبات.

تأكد من عدم إضافة السكر إلى الشاي الأخضر إذا كنت تريد أفضل النتائج.

ووفقا لموقع هيلث فإن هناك خمسة مشروبات منزلية لحرق الدهون لا تتعدى تكلفة المشروب العشر جنيهات يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن.



1-ماء الكمون

يعد ماء الكمون هو أحد التوابل المتوفرة بسهولة في المنازل الهندية. يمكن استخدام هذه التوابل لقمع آلام الجوع وتحسين عملية الهضم وتسريع فقدان الوزن.

كل ما عليك فعله هو غلي نصف ملعقة كبيرة من الكمون مع كوبين من الماء حتى يقل الماء إلى النصف. اشرب ماء الكمون لانقاص الوزن.

2-شاي أخضر

يعد الشاي الأخضر هو مشروب شائع آخر يساعد على إنقاص الوزن. يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي.



3-ماء الديتوكس

واحدة من أسهل الطرق وأكثرها فعالية لفقدان الوزن هي زيادة تناول الماء. قد يساعد شرب المزيد من الماء على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة لأنها تجعلك تشعر بالشبع بين الوجبات.

تأكد من عدم إضافة السكر إلى الشاي الأخضر إذا كنت تريد أفضل النتائج.

نظرًا لأن الكثير من الناس لا يحبون شرب الماء العادي، يمكنك صنع ماء التخلص من السموم باستخدام الخيار والليمون وأوراق النعناع. يمكنك أيضًا صنع ماء التخلص من السموم باستخدام التفاح والزنجبيل لجعله لذيذًا.



4-مشروب الشمر

تستخدم بذور الشمر لعلاج عسر الهضم والانتفاخ، كل ما عليك فعله هو إضافة ملعقة كبيرة من بذور الشمر في الماء وتركها طوال الليل وتناول هذا الماء في صباح اليوم التالي لتسريع فقدان الوزن.