انت الان تتابع خبر داخلين على خطر كبير.. ليلى عبد اللطيف تعلن انتهاء الوقت ودخول مرحلة الخطر وعلى الجميع الاستعداد للهروب والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ارعبت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجمهور بعدما قالت أن على الجميع الحذر والاستعداد للهروب من المصير المؤلم.

عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف قالت اننا داخلين على خطر كبير للغاية، الأمر الذي اثار قلق المواطنين حول العالم العربي.

وحذرت ليلى عبد اللطيف المواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.