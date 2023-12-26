انت الان تتابع خبر اذا لاحظت هذه الاشياء فأنت مُصاب بحساسية العطور والبخور.. أستشاري يوضح العلامات والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وكشف الدكتور محمد علي استشاري الصدر في كلية طب المنصورة، عن أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية العطور والبخور، أو بمعني طب أدق يعانون من حساسية الراوائح النفاذة، فالبعض عند استشنقهم لمثل هذه الروائح يتعرضون بشكل ملحوظ لبعض المضعفات الصحية، وأبرزها ضيق التنفس.

وأوضح استشارى الصدر فى تصريحاته، أن من ضمن الأعراض المرتبطة بحساسية العطور والبخور هي ظهور طفح جلدي، وحكة، والإحمرار علي الجلد، وانتفاخ حول العين، وسيلان واحتقان الأنف، والكحة، وصعوبة التنفس، وزغللة في العين، والغثيان، والدوخة، وكل هذه الأعراض تظهر عن استنشاق رائحة العطور أو البخور، وفي حالة ظهورها عليك تجنب المسبب لتعجنب الأعراض.



وأضاف أن البعض يعاني من حساسية العطور والبخور، بسبب بعض أنواع المواد الكيميائية الموجودة في العطر، فتظهر الأعراض السابق ذكرها، ولذا يمكنك إكتشاف حقيقة الإصابة عن طريق القيام باختبار الحساسية الذي يوضح أنواع الحساسية المختلفة التي تعاني منها.

ويعتمد علاج حساسية العطور والبخور، علي بعض العلاجات التي تحتوي علي مادة الهيستامين، لتقليل الأعراض، مع ضرورة تجنب العطور والبخور، ويمكنك إستبدال العطور بالزيت العطري، فهو طبيعية ولا يحتوي علي مواد تسبب تهيج الحساسية.