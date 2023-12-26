انت الان تتابع خبر الكارثة القادمة: ليلى عبد اللطيف تكشف عن المفاجآت المروعة التي ستحدث في بداية العام المقبل بكل جرأة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف الجمهور من العام المقبل، وقالت أن الكارثة الأخطر على مر الاطلاق ستحدث في بدايته.

هذا الأمر احدث ضجة عند الجمهور وتسائلوا عن حقيقة توقع ليلى عبد اللطيف خصوصاً ونحن مقاربين على انتهاء شهر ديسمبر.

ليلى عبد اللطيف قالت أن موسم الشتاء الحالي سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة.

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج بداية العام المقبل على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.