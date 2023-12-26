انت الان تتابع خبر اذا شعرت بها توجه للمستشفى فوراً.. 5 علامات إذا ظهرت عليك تدل على ارتفاع مضاعف في الكوليسترول يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ارتفاع الكوليسترول الضار هو حالة طبية شائعة يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة.

ويعد ارتفاع الكوليسترول المضاعف هو حالة أكثر خطورة حيث يكون مستوى الكوليسترول الضار (LDL) مرتفعًا بشكل غير طبيعي بالإضافة إلى مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة، وفقًا لما جاء في موقعي "هيلث لاين"، "ويب ميد".



وإليك أبرز 5 علامات تدل على ارتفاع مضاعف في الكوليسترول:

١- ألم الصدر:

يمكن أن يكون ألم الصدر الشديد علامة على ارتفاع مضاعف في الكوليسترول، والذي يمكن أن يسبب سكتة قلبية مميتة، لذا يجب الانتباه.

2- ألم في الساقين:

يمكن أن يكون ألم الساقين علامة على الإصابة بمرض الشريان التاجي، وهو مرض خطير يسبب تضيق الشرايين، في الساقين وضعف الدورة الدموية، ما يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، ويرجع ذلك لزيادة نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

3- الدوخة

يمكن أن تكون الدوخة علامة على ارتفاع شديد في الكوليسترول الضار بالجسم ما يؤثر على العين والرؤية.

4- اضطرابات الرؤية

يمكن أن تكون اضطرابات الرؤية علامة على ارتفاع شديد في الكوليسترول والتي يتسبب في حدوث سكتة دماغية لذا يجب استشارة الطبيب على الفور.

5- ألم في الذراعين:

يمكن أن يكون ألم الذراعين الشديد علامة خطيرة على ارتفاع مضاعف في الكوليسترول الضار، لذا يجب الانتباه واستشارة الطبيب على الفور.

وهناك أعراض آخرى مرتبطة بارتفاع الكوليسترول تتمثل في ما يلي:

التعب الشديد.

ضيق التنفس.

ألم في الفك.

ألم في الرقبة.

السعال.

ضيق التنفس.

الإصابة بنوبة هلع.

الشعور بالغثيان أو القيء.

طرق الوقاية

اتباع نظام غذائي صحي.

الابتعاد عن التدخين.

تناول الخضروات الورقية الغنية بالألياف.

تناول الحبوب الكاملة.

الابتعاد عن الدهون المشبعة.