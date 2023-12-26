انت الان تتابع خبر سر الشفاء الطبيعي: اكتشف طريقة جبارة لعلاج السكر بدون أدوية أو الامتناع عن السكريات! انتهِ نهائيًا من مرض السكر واتركه في الماضي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر ارتفاع مستوى السكر في الدم من مؤشرات مرض السكري. وبينما يلجأ غالبية مرضى السكري إلى تناول الأدوية أو استعمال حقن الأنسولين لتنظيم معدل السكر في الدم، يمكن خفضه بطرق طبيعية في بعض الحالات.

قبل الدخول في التفاصيل، نؤكد أن ما نقدمه هنا هو للاسترشاد فقط، وليس علاجا للسكري، أو بديلا عن استشارة الطبيب وتناول العلاج.

نبدأ مع الكاتبة كاترين مينر في تقريرها الذي نشره موقع "غيزوندهايت" الألماني، والتي قالت إن مستوى السكر في الدم يشير إلى مدى ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم، الذي يعتبر بدوره مصدرا مهما للطاقة. ويعمل هرمونا الأنسولين والغلوكاغون على تنظيم مستوى السكر في الدم، كما يساهم كل من الأدرينالين والكورتيزول وهرمونات الغدة الدرقية في التحكم في مستويات السكر بالدم.

وأضافت الكاتبة أن المصابين بالسكري من النوع الأول يعانون من نقص هرمون الأنسولين، أما المصابون بالنوع الثاني فهم ينتجون كمية كافية من الأنسولين لكنها غير قادرة على نقل الغلوكوز إلى الخلايا. وفي كلتا الحالتين، يرتفع مستوى السكر في الدم مخلفا أضرارا جسيمة على الأعصاب والأوعية الدموية والعينين والكلى.

وبالنسبة لمرضى السكري من النوع الأول فيجب الحصول على الإنسولين، ولا يوجد طريقة للتحكم بسكر الدم دون ذلك.

أما بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني فهناك طرق لخفض السكر في الدم قد تغني عن الأدوية، مع ضرورة استشارة الطبيب أولا وقبل كل شيء. أيضا نشير إلى أنه مع تقدم مرض السكري من النوع الثاني وعدم التحكم به منذ بدئه، تصبح الحاجة للدواء أكثر، وقد يحتاج المريض لأخذ حقن الأنسولين مثل مريض السكري من النوع الأول.

ويمكن أن نخفض نسبة السكر في الدم بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني باتباع هذه النصائح:

الابتعاد عن التوتر

إذا كنت متوترا، فإن الجسم يفرز هرمون الإجهاد "الكورتيزول" الذي يعمل جنبا إلى جنب مع الهرمونات الأخرى مثل الغلوكاغون على رفع نسبة السكر في الدم. في هذه الحالة، يجب المحافظة على الهدوء والاسترخاء، والقيام بتمارين يومية مفيدة مثل اليوغا. كذلك، يلعب النوم دورا مهما، حيث أثبتت دراسات مختلفة أن قلة النوم تعزز هرمونات التوتر.تناول أغذية ذات مؤشر غلايسيمي منخفض

بينت الكاتبة أن المؤشر الغلايسيمي (Glycemic Index) يظهر مدى تأثير الطعام الغني بالكربوهيدرات على مستويات السكر في الدم ورفعها له بسرعة. ومن أبرز الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض نذكر: منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والخضار. كما يجب الابتعاد عن منتجات الدقيق الأبيض والفواكه المجففة والأطعمة التي تحتوي على السكر.

تقليل الوزن

إذا كنت مصابا بداء السكري من النوع الثاني وتعاني من زيادة الوزن، فعليك بالتأكيد العمل على تقليل وزنك. في الواقع، مع ارتفاع الوزن، تزداد الحاجة إلى هرمون الأنسولين. في المقابل، يمكن أن تؤدي خسارة الوزن إلى انخفاض نسبة السكر في الدم. وبالتالي، بالنسبة لمرضى السكري الذين يعانون من زيادة الوزن، فإن فقدان 5% من الوزن في ظرف 6 أشهر أو سنة يعتبر نجاحا أوليا، بشرط أن يظل الوزن منخفضا بشكل دائم.

تجنب استهلاك مقدار كبير من الدهنيات

أكدت الكاتبة على ضرورة توفر الدهنيات في النظام الغذائي اليومي، لكن بنسبة غير عالية. وينبغي تجنب الأغذية التي تحتوي على الدهون المشبعة، الموجودة أساسا في الأطعمة الحيوانية مثل الزبدة والسمن وشحوم الحيوانات واللحم، لأنها تزيد من مقاومة الجسم للأنسولين. لذلك، يوصى بتناول الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل الأسماك ومنتجات الصويا.

أخذ الحذر من بعض المشروبات

تساهم المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، مثل عصائر الفاكهة والليمون المحلى، في زيادة نسبة السكر في الدم. في المقابل، يعتبر الشاي غير المحلى والشاي الأخضر مناسبا لمرضى السكري.

تمرن بانتظام

أثناء ممارسة الرياضة، تعمل عضلاتك بجهد أكبر وتستهلك الطاقة، وبسبب زيادة استهلاك الطاقة يتم حرق المزيد من الغلوكوز وينخفض ​​مستوى السكر في الدم. كما أن ممارسة الرياضة تسهل فقدان الوزن.

إذا كنت قد مارست القليل من الرياضة أو لم تمارس أي رياضة حتى الآن، فلا داعي للإفراط في ممارستها، مثلا ابدأ بالمشي لمسافات قصيرة أو صعود الدرج بدلا من المصعد، ثم زد نشاطك تدريجا مع استشارة الطبيب.

استخدم المحليات الصناعية بدلا من السكر

بينما يعمل السكر على رفع مستوى السكر في الدم، لا يحتوي المُحلي الصناعي على أي كربوهيدرات أو سعرات حرارية تؤثر على مستوى السكر في الدم. لذلك فإن مستوى السكر في الدم لا يتغير بالمحليات.من المحليات الخالية من السعرات السكرين (Saccharin) والأسبارتام (Aspartame) والستيفيا (Stevia).

تبل أطباقك بالقرفة

تعتبر القرفة من أكثر الأغذية فعالية في خفض نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للقرفة إلى خفض نسبة السكر في الدم بشكل ملحوظ. ولكن يجب استشارة الطبيب، وعدم تعديل أو إيقاف علاج السكري.

يمكنك إضافة القرفة إلى الشاي أو القهوة، وحبوب الصباح وسلطة الفواكه.

ما الفواكه المناسبة لمريض السكري؟

‫توصي الجمعية الألمانية للسكري المرضى ‫باختيار أصناف الفواكه التي تحتوي على السكر بكميات قليلة مثل التفاح ‫والتوت، مع الإقلال من الفواكه المحتوية على كميات كبيرة من السكر مثل ‫الموز والعنب، وذلك لتجنب ارتفاع مستوى السكر بالدم.

‫وأضافت الجمعية أنه ينبغي أيضا الإقلال من الفواكه المجففة لاحتوائها ‫على السكر بنسبة عالية، شأنها في ذلك شأن مربى الفواكه، حيث ينبغي النظر ‫إلى هذه الأغذية باعتبارها حلويات.

‫وبشكل عام ينبغي على من يرغب في اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن تناول ‫3 حصص من الخضروات وحصتين من الفواكه يوميا، علما بأنه يمكن تقدير ‫حجم الحصة بكمية مناسبة لليد كثمرة تفاح متوسطة الحجم مثلا.

ما هو السكري؟

السكري هو مرض استقلابي -الاستقلاب يعرف أيضا بالتمثيل الغذائي، وهو عملية تحويل الغذاء إلى طاقة ومواد أخرى يستخدمها الجسم- يسببه نقص هرمون الإنسولين، أو ضعف الاستجابة الطبيعية من خلايا الجسم للإنسولين الذي يُدخِل السكر الموجود في الدم (الغلوكوز) إلى الخلايا، وفي كلتا الحالتين تكون النتيجة متشابهة، إذ ترتفع مستويات الغلوكوز في الدم فوق الحد الطبيعي، ويؤدي ذلك إلى تأثيرات سلبية على الجسم عاجلا وآجلا.

الإنسولين هرمون تصنعه خلايا "بيتا" في البنكرياس، الذي يفرز الإنسولين إلى مجرى الدم بعد تناول الطعام، وذلك استجابة لارتفاع السكر في مجرى الدم.

ويشكل الغلوكوز الطاقة التي يتحول إليها الغذاء الذي يأكله الإنسان، ويفرز في الدم فتأخذه خلايا الجسم وتحرقه لإنتاج الطاقة اللازمة لعملياتها الحيوية. ولفعل ذلك فإنها تحتاج إلى هرمون الإنسولين الذي يجعل الغلوكوز يتحرك من مجرى الدم إلى الخلايا.

وكلما ارتفع مستوى الغلوكوز في الدم أفرز البنكرياس كمية أكبر من الإنسولين لخفضه، أما إذا انخفض فإن البنكرياس يقلل أو يوقف إفراز الإنسولين، ويفرز الجسم بالمقابل أربعة هرمونات أخرى لرفع مستواه في الدم، وهي: الغلوكاغون والكورتيزول والأدرينالين وهرمون النمو، مما يجعل الكبد يطلق الغلوكوز إلى مجرى الدم.

في الأحوال الطبيعية يحافظ الجسم على مستوى الغلوكوز في الدم بنطاق يتراوح بين 70 و120 مليغراما لكل ديسيلتر، وذلك عبر آلية تضمن الحفاظ على مستواه حتى لو صام الشخص فترة طويلة عن الطعام، أو (بالعكس) تناول كمية كبيرة منه؛ أما في داء السكري فيرتفع الغلوكوز فوق الحد الطبيعي.

أنواع مرض السكري

1- داء السكري من النوع الأول

يطلق عليه أيضا اسم السكري المعتمد على الإنسولين، وسكري اليافعين. وهو مرض مناعي ذاتي، إذ يقوم جهاز المناعة في الجسم بمهاجمة خلايا بيتا في البنكرياس ويدمرها، مما يؤدي إلى تراجع الكميات التي يفرزها البنكرياس من الإنسولين بشكل تدريجي.

وتمتد عملية التدمير هذه شهورا أو سنوات، وفي النهاية تصبح كمية الإنسولين قليلة للغاية مما يؤدي لارتفاع الغلوكوز في الدم وظهور أعراض السكري.

ويتطور المرض قبل سن 35 عاما، وعادة تكون أعمار المصابين به ما بين عشرة أعوام و16 عاما. ويشكل 5% إلى 10% من نسبة المصابين بداء السكري.

يتطلب علاج النوع الأول من السكري إعطاء المريض الإنسولين بالحقن أو بالمضخة، ويؤدي ذلك إلى انخفاض الغلوكوز في الدم والسيطرة عليه.

ولا يوجد حتى الآن علاج شاف من هذا النوع، ولكن يأمل العلماء في تطوير آلية لإنتاج خلايا بيتا جديدة لدى المصابين بهذا النوع من السكري، من خلال أبحاث الخلايا الجذعية والطب التجددي.

2- داء السكري من النوع الثاني

يطلق عليه اسم السكري غير المعتمد على الإنسولين وسكري البالغين، وفيه تنخفض حساسية الخلايا للإنسولين، أي تقل درجة استجابة خلايا الجسم له، ويطلق على ذلك اسم "مقاومة الإنسولين"، فالخلايا تقاوم هرمون الإنسولين الذي وظيفته إدخال الغلوكوز إليها.

وفي الأحوال الطبيعية يلتصق الإنسولين بالخلية مطلقا إشارة داخلها تأمر نوعا من النواقل بحمل الغلوكوز من سطح الخلية إلى داخلها، أما في حالة السكري من النوع الثاني فتحدث مقاومة للإنسولين تتمثل في إعاقة الإشارة التي يرسلها إلى داخل الخلية، مما يؤدي إلى عدم دخول الغلوكوز وتراكمه وارتفاعه في مجرى الدم.ولحل هذه المشكلة، يعمل البنكرياس على زيادة إنتاجه من الإنسولين، وذلك ليعاكس تأثير مقاومته، وقد يستمر ذلك أشهرا أو سنوات، ولكن في النهاية تتنامى مقاومة الإنسولين، كما يصاب البنكرياس بالإرهاق وترتفع مستويات الغلوكوز في الدم.

يكون المصابون بهذا النوع عادة من ذوي السمنة، ولذلك فإن خفض الوزن وتعديل النمط الغذائي يعتبر أول آليات العلاج، بالإضافة لأدوية بعضها يحفز إفراز الإنسولين من البنكرياس، وبعضها يزيد حساسية الخلايا للهرمون.

ويصيب هذا النوع الأشخاص فوق سن الأربعين عاما عادة، ويشكل 90% من نسبة المصابين بداء السكري، وتساهم الوراثة في الإصابة به أكثر من النوع الأول من السكري، وتعد السمنة من أهم عوامل الإصابة به.

أما إذا لم يستجب مريض السكري للتغييرات المطلوبة منه في الغذاء والحركة، أو بقيت مستويات الغلوكوز مرتفعة، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم المرض مما يدفع الطبيب إلى الانتقال في مراحل لاحقة إلى العلاج بحقن الإنسولين.

النوع الثاني من السكري مثل الأول ليس له علاج شاف حتى الآن، لكن يؤدي خفض الوزن وتغيير نمط الطعام والحركة إلى تحسين ضبط مستوى الغلوكوز في الدم، كما قد يقلل حاجة الشخص إلى العلاجات كالأدوية الخافضة للسكر أو حقن الإنسولين.

3- سكري الحمل

يسمى أيضا مرض السكر الحملي، وترتفع فيه مستويات الغلوكوز في الدم لدى بعض النساء الحوامل، ويعود عادة إلى مستواه الطبيعي بعد الولادة. ويكون النساء اللواتي أصبن بسكري الحمل أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من داء السكري في المستقبل.

أعراض داء السكري

العطش الشديد.

كثرة التبول.

فقدان الشعور بالطاقة وتراجع الحيوية.

زيادة الشهية.

نقصان الوزن.

مشاكل البصر التي تكون في البداية مؤقتة، لكنها قد تصبح دائمة إذا لم يتم ضبط الغلوكوز في الدم.

الارتباك وفقدان الوعي.

تراكم الأحماض في الدم وفقدان الوعي، وذلك لدى مرضى النوع الأول من السكري.

وهناك حالة تسمى "ما قبل السكري" (Prediabetes)، وتعني أن مستوى سكر الدم لدى المصاب أقل من تشخيصه بالإصابة بداء السكري، لكنه في الوقت نفسه أعلى من المستوى الطبيعي. وإذا لم يتم التعامل معها فإن الشخص سيصاب بالسكري من النوع الثاني خلال عشر سنوات أو أقل.

وخطورة حالة "ما قبل السكري" تأتي من أنها تؤدي عادة -إذا لم يتم التعامل معها بشكل ملائم- للإصابة بداء السكري من النوع الثاني.