انت الان تتابع خبر الجنية المصري يستقر عند ارتفاعه الأخير.. تعرف على سعر اسعار الصرف اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية و السوق السوداء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حافظ سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية) على مستواه القياسي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ما سجل أمس ارتفاعا ملحوظا لأول مرة خلال شهر ديسمبر الجاري



يتراوح بين 52 و53 جنيها خلال تعاملات اليوم، وهو ما يعكس زيادة الطلب على شرائه مقابل نقص المعروض في البنوك والصرافات.

على مدار آخر 22 شهرا بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

بنحو 22 جنيها، حيث سجل بالقطاع المصرفي بنهاية تعاملات أمس قرب 31 جنيها.



ليصل إلى مستواه القياسي لأول مرة، مع زيادة أسعار الذهب في السوق ووقف البنوك تفعيل بطاقات الائتمان (كريدت كارد) الجديدة في التعاملات الدولية (بالدولار وأي عملة أجنبية أخرى).



وتدرس بعض البنوك العاملة في السوق المصرية إرجاء تفعيل بطاقات الائتمان "كريدت كارد" للتعامل بالنقد الأجنبي سواء خارج أو داخل مصر، لمدة 3 أو 6 شهور، بسبب أزمة نقص الدولار



كان بنكا الأهلي ومصر قررا وقف التعاملات الدولية على بطاقات "كريدت كارد" لمدة 6 شهور بداية من الأسبوع الجاري، بسبب زيادة الطلب على إصدارها وأزمة النقد الأجنبي، مع استمرار عمل البطاقات القائمة.



ارتفع مقابل الجنيه بشكل رسمي بالبنوك بنسبة 96% خلال آخر 21 شهرا على 3 موجات، بعد عودة البنك المركزي مجددا لسياسة مرونة سعر الصرف بعد الحياد عنها خلال عامي كورونا 2020 و2021.



وعاد المركزي لمرونة سعر الصرف مجددا بهدف القضاء على الدولرة وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.