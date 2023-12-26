انت الان تتابع خبر توقعات ليلى عبداللطيف تكشف عن سعادة جنونية ونجاح مالي ورزق كبير لهذه الأبراج في عام 2024 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ماذا سيحمل العام 2024 من مفاجآت وأحداث سارة للأبراج على الصعيد المهني والمالي، وما هي التطورات والأخبار السارة المنتظرة؟ إليكم أبرز التوقعات المهنية والعاطفية من ليلى عبد اللطيف للعام الجديد.

برج الحمل

تكون على موعد مع الحظ المطلق، وتجد الظروف مناسبة للانطلاق إلى تحسين واقعك المهني والعملي وتقف في منتصف الطريق وأنت تحاول الصعود بسرعة للقمة.تعمل بقوة وثبات وتستطيع أن تحقق دخل مادي جيد. تحصل على أموال لم تكن تتوقعها ربما من ارث أو أمر طارئ وقد تحاول القيام بمشروع صغير يحقق جزء من طموحك.

برج الثور

تبدأ في بداية العام أول خطوة في العودة عن الطريق السلبي الذي كنت تسير فيه مستفيداً من أخطاء وتجارب الماضي، وقد تجبرك الظروف على إتخاذ قرارات خاطئة وغير مؤمن بها.

تنجح في تنفيذ عمل كافحت كثيراً من أجله وتكون أمام عدة خيارات لوضع أسس جديدة ومتطورة لحياتك. تتحسن ظروفك المالية أكثر مما كنت تتوقع، وستكون الأشهر الأخيرة من العام مليئة بالنشاط والعمل المثمر الذي يزيد من دخلك المادي ويحقق لك أرباحاً مالية جيدة.

برج الجوزاء

تختار الطريق السليم لتحويل كل شيء صعب إلى سهل ويزدهر وضعك المالي، وتتخذ مشاريعك بعداً جديداً وتجد أمامك كثير من المتطلبات والتضحيات لتسلق سلم النجاح وتحصل على حقوقك التي كانت على وشك الضياع. تنجز عملاً مبدعاً ينال تقدير الجميع وتجد بعد ذلك النجاح الباهر في كافة الأصعدة وخاصة على الصعيد المهني.برج قد تقوم بشراكة عمل ناجحة مع احد المستثمرين الأصدقاء في محاولة تحسين وضعك المالي وربما تجد فرصة مالية جيدة تستطيع من خلالها القفز إلى الأعلى بمستواك المادي وستجد الخير والنجاح.

تبقى الأمور المهنية كما هي وليست كما تتمناها وتبذل جهوداً كبيرة لتحسين وضعك المهني، وقد تكون على موعد لاتخاذ قرارات مهنية حاسمة وهامة لا يمكن تأجيلها، استخدم العقلانية والحكمة لتكون قراراتك ناجحة

برج الأس

تحصل على أموال لم تكن تتوقعها، وتوقع عقداً جديداً للبدء بمشروع جديد، وتنجح في إنجاز الكثير من المهام التي تؤدي لزيادة دخلك المادي. تنظر للمستقبل بعين الرضا وتتأكد أن كل وسائل النجاح أمامك وما عليك إلا أن تخطو الخطوة الأولى وتحاول تطبيق أفكاراً جيدة ومتطورة وربما تجد بعض الصعوبات خلال التطبيق ولكنك ستتجاوزها بفضل صبرك وإصرارك على النجاح

برج العذرا

تحلم بانجاز شيء صعب وغير واقعي وتحاول تحقيق ذلك من خلال إقدامك على مغامرة مادية غير مضمونة. بفضل إرادتك القوية سوف تتحسن ظروفك المادية وتبدأ بمشروع صغير مع احد الأصدقاء مستفيداً من خبرتك في مجال عملك

يبهرك التفوق والنفوذ ويزيد رغبتك في التحكم في مفاصل الأمور للوصول لهدفك فتنطلق في طريق صعب وقد تكون الظروف مناسبة لتبدأ بتنفيذ ما ترغب به.برج الميزان.سوف تكون أمامك فرصة ربح أو مكافئة مادية، عليك التركيز عليها ومعرفة طريق الوصول إليها لأنها من حقك. قد تجد نفسك غارقاً في رغبات متناقضة ولا تعرف ما تريد في المجال المهني

ولكن شعورك بالمسؤولية وواجباتك نحو أسرتك يجعلك تنهض وتبتعد عن تلك الحالة وتتخلص من الإحباط والكآبة وتضع الحلول اللازمة لكل الأمور المهنية الطارئة التي قد تواجهك معتمداً على نفسك وخبرتك.

برج العقرب

يقف الحظ بجانبك للبدء في عمل مهم كنت قد أجلته عدة مرات وستجد الربح المادي الجيد بعد تنفيذه. تجد النجاح أمامك كيفما تتجه، حتى أخطاؤك لا تؤثر عليك، اغتم هذه الفترة وابدأ بتنفيذ المشروع الذي خططت له سابقاً.

تجد كل شيء حولك مشرق ويدعو للتفاؤل وترى أنّ جميع المؤشرات تشير إلى نجاح وتقدم أعمالك.

برج القوس

تتبدد الغيوم في سماء حياتك المادية وتشرق الشمس وتنير طريق النجاح والثروة، سر بهدوء دون النظر إلى الوراء واستفد من الحظ الذي سيرافقك.تُودع مع بداية العام الفشل وتعرف كيف توجه طاقاتك في الطريق السليم ،وتستطيع تحقيق أمراً يساعدك في تحسين وضعك المهني وربما تمر بظروف غير عادية تجعلك تخطأ في قراراتك ولكن سرعان ما تنعم بواقع أفضل

يسمح لك تصحيح وتصويب الأمور.

برج الجدي

تزول كل التأثيرات السلبية التي واجهتك في العام الماضي وتستفيد من معلومات القيمة مع مساعدة مادية لتحقيق هدفاً أساسياً في حياتك وتكون أمام أمر هام يزيد دخلك المادي.

سوف تنال ثمرة جهدك وتحصل على موقع مهني هام تستطيع من خلاله تحقيق جزء من أهدافك، وفي الأشهر الثلاثة من نهاية العام تنال ترقية هامة أو تحصل على موقع يجعل الآخرين بحاجة إليك وتعيش الراحة النفسية.

برج الدلو

تخضع لتأثيرات فلكية غير مواتية، احذر من القيام بأي عمل غير مدروس جيداً أو أي أمر فيه مخاطرة مادية. تفتح أمامك أبواب النجاح وتجد الخير والرزق أينما وكيفما اتجهت وخاصةً في الأشهر الأخيرة من العام.

برج الحوت

تخوض مع بداية العام مجالات جديدة وتنخرط بأعمال خلّاقة تفتح أمامك أبوا ب الإبداع وتزيد دخلك المادي. تحصل على أرباح مادية تدعم مشاريعك المستقبلية وتخف الأعباء المالية التي تعرضت لها. قد تتاح لك فرصة هامة لتحسين وضعك المهني بمساعدة احد الأصدقاء القدامى وعليك الاستعداد لبعض التغيير الايجابي على الصعيد العملي، وابتعد عن التأثيرات السلبية.