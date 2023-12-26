انت الأن تتابع خبر بأمر ملكي.. الجوازات السعودية تمنح زوجة المواطن السعودي الجنسية ويتم معاملتها معاملة السعوديات بدون شروط او قيود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعمل المملكة العربية السعودية على منح حقوق مميزة لزوجات المواطنين السعوديين الأجانب، وذلك وفقًا لحقوق

يتيح هذا القانون للزوجة الأجنبية للمواطن السعودي الاستفادة من عدة امتيازات وحقوق تجعلها تتمتع بمكانة مشابهة للمواطنات السعوديات.

فيما يلي تفصيل لأبرز هذه الحقوق وشروط تقديم طلبات التجنيس لزوجة المواطن السعودي الأجنبية وطريقة تقديمها.

إعفاء من سداد رسوم الإقامة.



تتمتع أمهات الأبناء السعوديين بنفس المزايا والحقوق الممنوحة للمواطنات السعوديات دون أي تمييز.

التعامل معها على أنها مواطنة سعودية، وليس كمقيمة أو وافدة.

حساب زوجة المواطن السعودي الأجنبية ضمن نسبة السعودة في القطاع الخاص.

إقامة دائمة في المملكة بدون الحاجة إلى كفيل.

حق العلاج المجاني في المستشفيات السعودية.



شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي

قضاء 10 سنوات في زواج كامل مع الزوج السعودي.

التخلي عن الجنسية الأصلية للحصول على الجنسية السعودية.

عدم وجود أحكام قضائية ضد الزوجة وحسن السيرة والسلوك.

يجب أن تكون السيدة على ذمة الزوج السعودي أثناء تقديم طلب الحصول على الجنسية.

حاصلة على 17 نقطة على الأقل من نظام نقاط التجنيس.

تأكيد صحة عقد الزواج مع المواطن السعودي.



نظام نقاط التجنيس

على منح نقاط لكل بند تستوفيه الزوجة السعودية الأجنبية، على سبيل المثال:

حصولها على درجة الدكتوراه في أي تخصص يعادل 10 نقاط.

الإقامة داخل المملكة لأكثر من 10 سنوات تعادل 10 نقاط.

وجود أخوة أو أقارب سعوديين يمنح نقاط إضافية.



نموذج تجنيس زوجة المواطن السعودي

تتيح المملكة العربية السعودية لزوجات المواطنين السعوديين الأجانب الاستفادة من حقوق متقدمة، مما يسهم في تعزيز مكانتهن وتحسين وضعهن في المجتمع السعودي.

يشترط أيضًا التأكيد على قراءة الشروط والموافقة عليها.

يجب تقديم وثائق داعمة مثل شهادة الزواج ووثيقة الإقامة.

يتطلب طلب التجنيس ملء نموذج يحتوي على المعلومات الشخصية والتفاصيل الخاصة بالزواج والإقامة.