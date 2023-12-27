انت الان تتابع خبر اكتشاف وصفة جبارة: الكرش يختفي في أسبوعين! سعودي يكشف عن سره الجهنمي لفقدان 20 كيلو من وزنه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يبحث العديد من الأشخاص عن طرق فعالة للتخلص من الوزن الزائد بسرعة وسهولة. وفي هذا السياق، كشف مواطن سعودي عن طريقة سحرية وجبارة ساعدته على التخلص من أكثر من 20 كيلو من وزنه الزائد خلال شهرين فقط.

نظام الصيام المتقطع

وفي مقطع فيديو، قال المواطن الذي كان وزنه 95 كيلو إن نظام الصيام المتقطع هو الذي ساعده على أن ينحف خلال شهرين فقط. وأوضح أنه يتبع نظامًا غذائيًا يعتمد على تقسيم الوقت بين فترات الصيام والأكل.

ما هي طريقة الصيام المتقطع؟

في هذا النظام، يتم تقسيم اليوم إلى فترات صيام وفترات أكل. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون النمط الغذائي كالتالي:

الاستيقاظ: شرب كوب ماء ثم كوب من القهوة وتناول سناك خفيف مثل البسكويت أو الكورن فليكس أو خضار بسيط.

الظهر: تناول سلطة خفيفة.

المغرب: شرب قهوة وتناول تمر.

العشاء: تناول وجبة خفيفة وتجنب الأطعمة الدسمة.

أهمية الشرب وتجنب الأطعمة الدسمة

يجب أن يكون الشرب جزءًا هامًا من نظامك الغذائي. يجب عليك شرب الكثير من الماء والعصائر الطبيعية مثل عصير الرمان والخوخ والعنب والبرتقال. ويجب أيضًا تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية، حيث تحتوي على سعرات حرارية عالية وتسبب زيادة الوزن.

أهمية النوم وممارسة الرياضة

لا يجب أن تنام مباشرة بعد تناول وجبة العشاء. يجب أن تمر بينهما ساعتين على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في المنزل، للحفاظ على لياقة الجسم ومنع ترهله.

يجب أن تستمر في اتباع النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحصول على أفضل النتائج. ومع مرور الوقت، ستلاحظ تحسنًا واضحًا في جسمك وفقدان الوزن الزائد.