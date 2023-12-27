عاجل من السعودية: الكارثة في طريقها إلى البلاد والأرصاد تصعق الجميع بتوقعات حالة الطقس المخيفة للساعات القادمة

انت الان تتابع خبر عاجل من السعودية: الكارثة في طريقها إلى البلاد والأرصاد تصعق الجميع بتوقعات حالة الطقس المخيفة للساعات القادمةوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعاته بشأن حالة الطقس في منطقة الباحة والمناطق المجاورة. وتشير التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة خلال الفترة القادمة، كما من المتوقع أن تشمل هذه الأمطار مدينة الباحة وعددًا من المحافظات المجاورة، بما في ذلك بلجرشي، المندق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد، والقرى الأخرى، ويُشير هذا التوقع إلى أن المنطقة ستشهد تغيرات جوية كثيرة، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على التفاصيل.



أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعه لحالة الطقس اليوم الثلاثاء في المملكة، ومن المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق محددة، وتشمل هذه المناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، والرياض.



كما أشار المركز إلى احتمال تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأيضًا على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية، وبناء على التحليلات والبحوث الجوية، من الممكن أن تتأثر تلك المناطق بأجواء غير مستقرة ومتقلبة، حيث يمكن أن تشهد هبوب رياح قوية بسبب المنخفض الجوي المتوقع، كما قد يؤدي تساقط الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد إلى حدوث فيضانات محلية في بعض المناطق.

ستتحرك الرياح السطحية على البحر الأحمر باتجاه شمالي شرقي إلى شمالي غربي، و ستكون سرعة الرياح في الجزء الشمالي والأوسط بين 15 و 40 كيلو متر في الساعة، أما في الجزء الجنوبي بينما ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و 34 كيلو متر في الساعة، وقد تصل سرعة الرياح إلى 45 كيلو متر في الساعة باتجاه مضيق باب المندب أيضاً، كما يمكن توقع تشكل سحب رعدية تسبب هطول الأمطار في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.



يصل ارتفاع الموج في المضيق إلى متر ونصف، أثناء توجهه نحو مضيق باب المندب، أما في بعض المناطق يمكن أن يتجاوز ارتفاع الموج المترين، حيث يتشكل سحب رعدية ممطرة في الجزء الجنوبي من المنطقة وتزيد هذه الحالة الجوية الرطوبة وتعمل على تحسين الظروف المطرية، حيث ان حالة البحر عادة ما تكون خفيفة إلى متوسطة الموج وقد تكون هناك مائج محدودة، وهذه الظروف تستمر في الاتجاه نحو مضيق باب المندب.



ستشهد منطقة الخليج العربي حركة رياح سطحية تتجه باتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 15 و45 كيلومترا في الساعة، وسترتفع أمواج البحر في هذه المنطقة من متر واحد إلى مترين، وتتراوح حالة البحر بين خفيفة ومتوسطة الموج.

كما أن هذه الظروف الجوية ستؤثر على حركة السفن والمراكب في المياه الخليجية حيث قد تتسبب في صعوبة في الملاحة واضطرابات في البحر و قد تؤدي الرياح الشمالية الغربية إلى تأثير سلبي على توجيه السفن والمراكب، وتتطلب احترافية وحذر أكبر من قبل القبطانين وفرق السفن.