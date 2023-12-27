انت الان تتابع خبر "سيحققون الثراء ويودعون الفقر الى الابد".. سيدة الفلك ماغي فرح تكشف عن 5 أبراج ستمتلك ثروات جنونية في العام 2024 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مع قرب بداية عام 2024، يهتمّ الأشخاص بالبحث عن توقعات الأبراج لهم، خصوصاً، على الصعيد المالي لذا كشفت خبيرة علم الفلك، ماغي فرح عن أكثر الأبراج حظاً مالياً.

أشارت إلى أنّ هذه السنة تعتبر سنة الإستعراضات المالية في كل شيء، كشراء بيوت فخمة، أعراس أسطورية، سيارات فارهة وغيرها من الأمور باهظة الثمن.

وأكّدت فرح أنّ خمسة أبراج هم الأفضل على الصعيد المالي، فتعتبر سنة 2024 سنة رابحة لهم، مع إنتقال بلوتون من برج الجدي الإقتصادي إلى برج الدلو الذي يحبّ الحياة الرفاهية.

برج الميزان

من بعد سنوات طويلة من التعب وقلة المال بسبب مسؤولياته الكثيرة التي تتطلب منه مصروف ايضافي، فتتجهحياته نحو الافضل ماليا والسبب وجود بلوتون في برج الدلو الهوائي الصديق.



برج الجدي

أمورك المالية ستكون جيدة جدا، بعد سنوات طويلة من العذاب، سنوات مرت بتجارب كثيرة تعلمت منها الكثير من الامور. هذه السنة تعتبر الافضل ماليا تحمل تغييرا في حياتك، شراء عقار أو سيارة فخمة، تغيير للافضل من حالة الى حالة افضل بكثير.



برج السرطان

سنة رائعة على الصعيد المالي، أمور مولود السرطان ستكون جيدة جدا، وربما ان يكون لها علاقة بتغييرات مفرحة، انت الافضل على الصعيد المهني، وأنت من ينطبق عليه المثل "العمل الجيد يوفر المال الجيد".



برج الحمل

وأيضاً، مولود الحمل هو من الأبراج المحظوظة مالياً، والسبب وجود الكواكب كواكب الحظ في البيت الثاني بيت المال من الثور في القسم الاول من السنة، بالاضافة الى انتقال المشتري الى الجوزاء الصديق في القسم الثاني من السنة بحيث سيوفر لك المزيد والمزيد من الارباح المالية.



برج الحمل

وأيضاً، مولود الحمل هو من الأبراج المحظوظة مالياً، والسبب وجود الكواكب كواكب الحظ في البيت الثاني بيت المال من الثور في القسم الاول من السنة، بالاضافة الى انتقال المشتري الى الجوزاء الصديق في القسم الثاني من السنة بحيث سيوفر لك المزيد والمزيد من الارباح المالية.



برج العقرب

سنة تعويضية عن السنوات الماضية بالمال لمولود برج العقرب، ولكن عليك الانتظار الى القسم الثاني من السنة مع انتقال كوكب الحظ الى موقع مناسب لك، ما يعني انك سوف تدخل مرحلة مهمة من المال وستكون سنة رابحة وتعويضية من بعد التعب الذي مرّرت به بالسنوات الماضية.