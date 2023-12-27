انت الأن تتابع خبر بيان عاجل من الأرصاد المصرية لجميع الموطنيين.. الغرق وارد واجواء الطقس لليوم كارثية وعلى الجميع الإلتزام بالتعليمات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس التي من المتوقع أن تشهدها مصر غدًا، الموافق الأربعاء 27 ديسمبر 2023؛ لتشهد البلاد أمطارا متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.

حالة الطقس غدا

وقالت الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها، إن البلاد تشهد طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأردف خبراء الطقس بأن هناك أمطارا متوسطة على مناطق من الإسكندرية، والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط بورسعيد، قد تكون غزيرة ورعدية مساءً على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن هناك أمطارا خفيفة، قد تكون متوسطة على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحري تمتد مساء الى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث %40 تقريبا، وتكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب في الملاحة البحرية

وأضافت الأرصاد الجوية أن البحر الأحمر يشهد اضطرابا في الملاحة البحرية غدًا، لتشهد البحر المتوسط حالة معتدلة وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، بينما البحر الأحمر حالة من معتدلة إلى مضطربة،وارتفاع الموج 2.5:1.5 متر.

أماكن تساقط الأمطار غدًا

وواصلت الأرصاد الجوية بأن هناك أمطارا متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، وأمطار متوسطة على مناطق من( الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد) قد تكون غزيرة ورعدية مساءً على فترات متقطعة، وذلك بنسبة حدوث 60% تقريبا.



يأتي ذلك بالإضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحري، تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40:30% تقريبا، وتكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة