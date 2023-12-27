انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تبكي من الخوف وتصعق الجميع بتوقعات دامية ستحدث قبل نهاية العام 2023 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت العرافة اللبنانية الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، من أحداث سوداء سوف تضرب دول الخليج نهاية شهر ديسمبر الحالي، أي بعد 7 أيام على وجه التحديد.

وفي سلسلة توقعات جديدة نشرتها عبر قناتها على اليوتيوب قالت العرافة ليلى عبد اللطيف، أن شهر ديسمبر سوف يشهد فاجعة في الخليج، تتمثل بوفاة شخصية خليجية بارزة، موضحة ان الحزن سوف يعم دول الخليج وسوف يتم إعلان الحداد وتنكيس الأعلام.



التوقع الذي تحدثت عنه ليلى عبد اللطيف، يبدوا أنه قد حدث بالفعل، وتمثل بوفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أول أمس السبت، حيث أعلنت دول الخليج الحداد وتنكيس الأعلام، وهو ما يتطابق مع توقعات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف.

وفي اطار الحديث عن توقعاتها لشهر ديسمبر، قالت ليلى عبد اللطيف، أن أخطر ما سيحدث في نهاية عام 2023، وفي شهر ديسمبر بالتحديد، هو عملية إغتيال شخصية سياسية بارزة في لبنان مع جميع أفراد أسرته، موضحةً أن هذه العملية ستُحدث ضجة واسعة وحالة فزع كبيرة.

وفي سلسلة توقعاتها أيضاً، كشفت ليلى عبد اللطيف عن عدد من الأحداث التي تتنبأ بحدوثها خلال العام القادم 2024، أبرزها اغتيال شخصية سياسية بارزة، وانتشار وباء جديد يتسبب بإغلاق الجامعات والمدارس في عدد من دول العالم.

ووجهت ليلى عبد اللطيف، نصيحة للمواطنين في مختلف دول العالم بأن يقوموا بتخزين الغذاء والدواء خلال الفترة القادمة لأن الأحداث القادمة ستكون مؤسفة ومرعبة وسوف تؤثر على العالم بشكل عام.

وواصلت ليلى عبد اللطيف سرد توقعاتها للفترة القادمة، حيث تنبأت بقطع شبكة الانترنت لفترة زمنية محددة في معظم دول العالم، بسبب حدث ما، كما توقعت ان يتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري، ومصيره سوف يكون غامض.



كما تحدثت عن كوارث سوف تضرب ألمانيا وايطاليا وفرنسا، وسوف تتسبب في سقوط الكثير من الضحايا.

كما توقعت اغتيال شخصية سياسية بارزة على سلم الطائرة، دون الكشف عن مكان العملية والدولة التي ستحدث فيها.

كشفت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها الجديدة، أنها ترى بأن وباء جديد أشبه بوباء كورونا سوف ينتشر خلال الفترة المقبلة وسوف يتسبب باغلاق المدارس وسقوط الكثير من الضحايا.

وبشأن موسم الشتاء، قالت ليلى عبد اللطيف بأن موسم الشتاء لهذا العام سوف يكون الأخطر في العالم وسوف يترافق مع موجات برد شديدة وغير مسبوقة.

وتوقعت أن تتساقط الثلوج على بعض البلدان العربية لأول مرة في تاريخها، كما ان تساقط الثلوج سيشمل عدد من الدول الأجنبية، موضحة ان العديد من الضحايا سوف يسقطون بسبب ذلك.

كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، خلال استضافتها في برنامج “أنا هيك” المذاع عبر قناة “الجديد” ويقدمه الإعلامي اللبناني نيشان، عن أخطر توقعاتها لعام 2024، ومن أبرزها ما يلي:

“سنرى أبواب الهجرة مفتوحة من عدة دول أجنبية حول العالم”.

“دولة تتعرض لزلزال بقوة 10 درجات، ما سيجعلها تختفي إلى حد بعيد وصادم عن خريطة العالم”.

سنري امراض تصيب المواشي والدواجن مما سيخلق حالة من الخوف والقلق عند الناس ويؤثر بشكل لافت علي اسواق وتجارة اللحوم والدواجن في دول عدة.

سيتعرض أحد البنوك المشهورة في العالم إلى فضيحة كبيرة، ما يؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية خطيرة”.

“مقتل أو اغتيال ملياردير بارز ومشهور في العالم في ظروف غامضة، ما يؤدي إلى حدوث فوضى إعلامية في عدة دول بالعالم”.

“فرنسا تعلن حالة الطوارئ خاصة في العاصمة باريس، وذلك بسبب حدث مؤسف”.



عملية اغتيال تطال شخصية سياسية من الصف الأول علي سلم الطائرة وسنشهد حالة من البلبلة والارباك والصدمة تعم علي ارض هذا المطار.

حالات من التأهب الشديد والاستنفار سنراها عدة مطارات حول العالم وذلك بسبب حدث عالمي مؤسف وكارثي.

الكاميرات الموجودة في بعض المنازل والمحلات والشوارع والشركات والمستودعات حول العالم بعض هذه الكاميرات ستصبح حديث الناس والاعلام وذلك بسبب بعض الظواهر الغريبة والغامضة التي سيتم اكتشافها علي هذه الكاميرات بالصدفة وبعض كاميرات المراقبة سوف تلتقط مشاهد وصور لأشياء غريبة وغامضة وليس لها اي تفسير علمي في المدي المنظور، وهنا انصحكم بتركيب هذه الكاميرات ومراقبتها بشكل مستمر وخاصة اثناء الليل.

سنري امراض تصيب المواشي والدواجن مما سيخلق حالة من الخوف والقلق عند الناس ويؤثر بشكل لافت علي اسواق وتجارة اللحوم والدواجن في دول عدة.

عملية اغتيال تطال شخصية سياسية من الصف الأول علي سلم الطائرة وسنشهد حالة من البلبلة والارباك والصدمة تعم علي ارض هذا المطار.

حالات من التأهب الشديد والاستنفار سنراها عدة مطارات حول العالم وذلك بسبب حدث عالمي مؤسف وكارثي.

الكاميرات الموجودة في بعض المنازل والمحلات والشوارع والشركات والمستودعات حول العالم بعض هذه الكاميرات ستصبح حديث الناس والاعلام وذلك بسبب بعض الظواهر الغريبة والغامضة التي سيتم اكتشافها علي هذه الكاميرات بالصدفة وبعض كاميرات المراقبة سوف تلتقط مشاهد وصور لأشياء غريبة وغامضة وليس لها اي تفسير علمي في المدي المنظور، وهنا انصحكم بتركيب هذه الكاميرات ومراقبتها بشكل مستمر وخاصة اثناء الليل.



أصوات طلب النجدة وصرخات استغاثة سنسمعها بشكل مباشر ومؤثر على شاشات التليفزيون وهي تصدر من داخل احد المراكز المالية أو التجارية الكبرى في احدي دول العالم وذلك بسبب وقوع حدث مؤسف وخطير وسنرى عمليات الانقاذ بمساعدة جميع العالقين في هذا المركز.



بعض الدول في قارة أفريقيا ستشهد المزيد من الانقلابات العسكرية وغير العسكرية وسنرى اندلاع حرب أهلية في عدة دول أفريقيا وأنتشار كبير للأمراض والأوبئة.

خروج قوة عسكرية من الجيش المصري في مهمة عسكرية خارج الأراضي المصرية، وذلك من أجل مقادرة دولة عربية في حادث ما وسنسمع شعب هذه الدولة العربية يدعم ويبارك الخطوة أو المساعدة العسكرية المصرية وصور السيسي بتكون بهذه الدولة.



صرخة عالية سنسمعها من شعوب بعض الدول العربية والأجنبية على أبواب المصارف وقالت (بعرف هذه الدول بس ما رح اسميها).

قالت ليلى عبد اللطيف أن ما تتوقع حدوثه خلال السنوات المقبلة وخصوصا ما بين 2024 و 2025 يجعلني اقول للعالم عليكم بتخزين هذه المواد المياه والمواد الغذائية والادوية الضرورية لاننا سنمر في فترة قاهرة وعصيبة وذلك جراء الاحداث علي بعض دول العالم.