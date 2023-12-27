انت الان تتابع خبر صيدلية متكاملة حيرت الاطباء.. هذه الفاكهة الخارقة مفعولها اعجازي تقضي على الامرض المزمنة وتحارب السكر بمفعولها السحري والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قام مختص في أبحاث المسرطانات الدكتور فهد الخضيري بالحديث عن نوع من الفواكه الرائجة جدًا بين الناس، والتي تخفض السكر وتتغلب على السموم وكذلك تحد من تضخم البروستاتا.



ووضح الخضيري في تغريدة بمنصة أكس يعتبر الرمان من أفضل الفواكه الموسمية وهو يحتوي على المنافع التي توجد في الحمضيات كما أنه من الفواكه ذات سكر طبيعي ويتناوله بشكل كامل وليس عصير فقط إذ الأصح أن نأكله باللب الذي يوجد في البذور حيث يتم هضمه بشكل يقلل من سكر الدم.

وإن البوليفينول يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض عديدة لأنه غني بمضادات الأكسدة مثل تضخم البروستات ويكافح السموم.