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جريمة جنونية لا يستوعبها عقل والمصيبة في السببب...شاب عربي انتظر والده حتى نام وفعل به هذا الفعل المحرم دون خوغف او تردد

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الرياض - روايدا بن عباس - شهدت ليبيا جريمة قتل مروعة ، حيث أنهى شاب حياة والده وهو نائم بـ 24 طعنة في الرقبة واستطاعت الأجهزة الأمنية ، إلقاء القبض على المتهم بعدما لاذ بالفرار ، وأقر المتهم بقتل والده بسلاح أبيض ، موضحًا أنه كان يخطط لجريمته منذ فترة ، واستغل وجود والده بمفرده في المنزل وطعنه وهو نائم .

كما اعترف المتهم أيضاً بأنه جر جثة والده إلى فناء المنزل ، بعد طعنه 24 طعنة ليلوذ بعدها بالفرار، مبررًا جريمته بأن والده كان يعذبه ويعنفه .

وتبين أن المتهم يعاني اضطرابات نفسية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا لعرضه على النيابة .

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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