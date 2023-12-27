انت الأن تتابع خبر "كارثة ستدمع لها العين".. توقعات صاعقة للعبقرية ليلى عبد اللطيف الجديدة ستصدمكم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجمهور مجدداً بعدما أطلقت توقعاتها للعام القادم، حيث تنبأت حدوث كارثة بشرية ستدمع لها العين.

ومن خلال لقاء تلفزيوني مع الاعلامي الشهير نيشان، كشفت عالمة الفلك ابرز توقعاتها للعام القادم 2024، والتي اثارت الجدل بها.

وقالت ليلى عبد اللطيف: "سنرى العالم يجتمع معا لمساعدة دولة تتعرض لزلزال بقوة 10 درجات، ما سيجعلها تختفي إلى حد بعيد وصادم عن خريطة العالم".

وأضافت العرافة: "أنصح بعدم ترك دولة لبنان واستثمار مشاريع صغيرة في البداية، وذلك لأن أكثر الدول العربية وخاصة دول الخليج ستعود إلى لبنان من أجل الاستثمار وانتعاش الاقتصاد".

وواصلت: "لبنان ستتعافى وتعود قوية برغم كل الصعوبات والأزمات المالية، بالإضافة إلى ذلك سينتعش الاقتصاد اللبناني وستزداد الأرباح المالية خلال الفترة المقبلة".

واستكملت: "حصول المودعين في البنوك اللبنانية على تعويض ومبلغ مالي كبير".

وختمت: "ستشهد تركيا فيضانات وأحداث مؤسفة، ما يثير الذعر بين السكان، ما سيضطر الرئيس التركي أردوغان إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد".