انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تفاجئ الجميع وتكشف ماسيحدث في مصر بداية العام المقبل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي توقعات الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف لجمهورية مصر لبداية العام المقبل.

العرافة الشهيرة كشفت خلال توقعاتها ماسيحدث في مصر خلال الفترة القادمة، الأمر الذي فاجئ الجمهور مرة أخرى.

وجاء في توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 لمصر إن الرئيس السيسي سيفوز بولاية رئاسية ثالثة، كما شملت توقعاتها لمصر استقرارا في الوضع الاقتصادي,

وتوقعت انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة.

وعالمياً توقعت الفلكية ليلى عبد اللطيف وقوع كوارث طبيعية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وإعلان لحالة الطوارئ في هذه البلاد.

وتنبأت باغتيال شخصية أوروبية بارزة مايشكل الكثير من البلبلة والاستنكار والاستفهام، خاصة وأن الشخصية المستهدفة شخصية دبلوماسية وليست عسكرية.

يذكر أن ليلى عبد اللطيف اشتهرت بتوقعاتها التي تحقق الكثير منها بالفعل مثل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، ما جعلها تحظى بثقة جمهورها في الوطن العربي.