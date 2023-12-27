انت الان تتابع خبر عامها دموي وكوارثها قاتله.. ليلى عبداللطيف تبشر بخراب العالم ما عدا السعودية.. لن تتخيل بشاعة ما سيحدث والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، ضجة واسعة بعد كشفها عن توقعاتها التي تنبأت بحدوثها خلال الفترة القادمة، خصوصاً ما سيحدث في المملكة العربية السعودية الأسبوع القادم.

وفي سلسلة توقعات نشرتها عبر قناتها على اليوتيوب، قالت ليلى عبد اللطيف، أنها تتوقع بعودة الأمطار الغزيرة مطلع الأسبوع القادم على عدد من مناطق السعودية، موضحةً أن الحالة الماطرة سوف تكون غزيرة وغير مسبوقة.

واضافت ليلى عبد اللطيف، أنها تتوقع بأن تكون الحالة الماطرة التي ستشهدها السعودية الأسبوع القادم سوف تكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة وجريان للسيول، مشيرةً إلا أنها ترى بأنها سوف تتسبب ببعض الخسائر المادية، وقد يكون هناك خسائر بشرية في بعض المناطق، خصوصاً القريبة من مجاري السيول.



توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن السعودية

كشف ليلى عبد اللطيف في سلسلة توقعات سابقة بأن السعودية سوف تشهد خلال الفترة المقبلة حدث فريد سوف يغير نظرة العالم للسعودية والعرب بشكل عام.

وقالت ليلى عبد اللطيف، خلال ظهورها في برنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد اللبنانية، أنها تتوقع بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سوف يوجه خلال الفترة القليلة المقبلة بإنشاء أكبر مجمع طبي وتعليمي على مستوى الوطن العربي.



واضافت أن توجيهات محمد بن سلمان ستشمل أيضاً انشاء أكبر جامعة في الوطن العربي، وسوف تصبح واحدة من أكبر الجامعات في العالم، وسيتم تجهيزها بأحدث الوسائل التعليمية، وستظم جميع التخصصات.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن الطلاب العرب لن يتوجهوا خلال الفترة المقبلة للدراسة في الجامعات الأمريكية والأوروبية، وسوف يتوجهون إلى المملكة العربية السعودية للدراسة في الجامعة الجديدة التي سيتم انشاءه حسب توقعاتها.



توقعات ليلى عبد اللطيف الأخيرة

من أبرز التوقعات التي تنبأت ليلى عبد اللطيف بحدوثها خلال الفترة المقبلة ما يلي:

أولا :كوارث طبيعية في أوروبا: توقعت ليلى عبد اللطيف بوقوع كوارث طبيعية في دول أوروبية عدة مثل ألمانيا، إيطاليا وفرنسا يبدو أن الطبيعة قد تلعب دورًا حاسمًا في هذه الدول خلال العام المقبل.



ثانيا :أزمات في أفريقيا: تنبأت ليلى عبد اللطيف وقوع انقلابات وحروب أهلية في بعض دول أفريقيا، مما يدق باب الخطر حول مستقبل الاستقرار في القارة.

ثالثا: توترات في الشرق الأوسط: تشير التوقعات أيضًا إلى تصاعد التوترات في منطقة الجنوب اللبناني، مما يثير التساؤلات حول مستقبل الاستقرار في هذه المنطقة.

رابعا: أمريكا: بين الخوف والرعب: تشير ليلى عبد اللطيف إلى توقعات بوقوع أحداث مؤسفة في الولايات المتحدة الأمريكية، مما قد يخلق حالة من الخوف والرعب يبدو أن هذه التوقعات تحمل في طياتها بعض الغموض وتشير إلى تحديات كبيرة قد تواجهها البلاد

خامسا: انتشار الأمراض والأوبئة: وفقاً لتوقعات ليلي عبد اللطيف ، قد تشهد الفترة القادمة انتشاراً للأمراض والأوبئة، مما يتطلب استعدادات مكثفة على المستوى العالمي لمواجهة هذه التحديات.

كما توقعت ليلى عبد اللطيف ان تشهد الفترة المقبلة خروج سفن حربية ايرانية في المياة الإقليمية، وهو ما سيشكل قلق وترقب في بعض دول العالم.

وفي الشأن الإيراني أيضاً قالت ليلى عبد اللطيف أنها ترى طائرات ايرانية مسيرة تحمل صواريخ، موضحةً أنها هدف تلك الطائرات مجهول ولم تستطع قرأته لكنها ترى الدخان الأسود يغطي المكان.

واضافت أنها ترى أيضاً طائرات حربية إيرانية تحلق في الأجواء بشكل مفاجئ، وتساندها مضادات الطيران من الأرض.