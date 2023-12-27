انت الان تتابع خبر قصة اثارت دهشة الملايين من الكويتيين.. لن تصدقوا كيف تحايلت سيدة حسناء على زوجها الكويتي لسنوات طويلة وسلبت منه اغلى ما يملكه والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت لزوجة مواطن كويتي، بعد وفاتها، والتي تثبت المستندات الرسمية أنها من فئة "البدون"، مفاجأة عن جنسيتها الحقيقية.



فئة البدون

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن امرأة متزوجة من مواطن كويتي تثبت المستندات الرسمية أنها من فئة "البدون" اتضح بعد وفاتها أنها مصرية الجنسية وسبق لها أن غادرت البلاد عام 2000 ولم تدخل مجددا وفق السجلات الرسمية، لكنها كانت تعيش في الكويت.



وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا عن وفاة امرأة في أحد المستشفيات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، ومتزوجة من مواطن، ووفق الإجراءات الروتينية تم نقل الجثمان إلى الطب الشرعي وبأخذ بصمتها، ظهر أنها مصرية الجنسية.



وذكرت الصحيفة أنه بالتقصي تبين أن المتوفاة بالفعل مصرية الجنسية، وكانت مقيمة في الكويت على كفالة أحد أقارب زوجها، وغادرت البلاد عام 2000.

استدعاء الزوج للتحقيق

وأضاف المصدر أنه مثبت في عقد زواجها من المواطن وشهادات ميلاد أبنائها أنها من "البدون"، وعليه تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية للوقوف على مزيد من الملابسات لاستيضاح الحقيقة، مع استدعاء الزوج للتحقيق على ذمة قضية تزوير وإدلاء بمعلومات كاذبة.