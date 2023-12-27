انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تصدم الجميع وماسيحدث بداية العام هو الجنون بحد ذاته والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت الفلكية ليلى عبد اللطيف أن بداية العام المقبل يحمل الكثير من المفاجآت وعلى الجميع الحذر من شهر يناير القادم.

ليلى عبد اللطيف صدمت الجمهور حول العالم، خصوصا بعدما قالت أن على الجميع الحذر والانتباه وآخذ الحيطة.

وقالت ليلى عبد اللطيف أن شهر يناير القادم يحمل الكثير من المفاجآت، حيث توقعت حدوث كوارث بشرية كبيرة.

العرافة الشهيرة اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت بداية العام ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الأسبوع المقبل لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.