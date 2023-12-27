انت الان تتابع خبر للنساء فقط.. اخلطي معلقة من زيت جونسون مع القرنفل المطحون وقومي بوضعه على هذا المنطقة قبل النوم وستدهشك النتيجة من اول استعمال والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هناك عدد كبير من السيدات تعاني من وجود تشققات بالبشره ويعانون من جفافها وبالأخص في الشتاء حيث ان ذلك الخليط يعد قوي وفعال على الجسم حيث انه يساعد في تقوية البشرة وتنعيمها وترطيبها اذا وضعت على أي جزء بالجسم كما أن عندما يتم خلطهم يعتبروا من الخلطات الفعالة التي يتم استعمالها في تفتيح البشرة وجعلها مشرقة فضلا عن نعومتها التي تجعلها كبشرة الأطفال حيث أنه يخلص البشرة من اي بقع او تصبغات

، كما أن هناك عدد كبير من الفتيات يبحثون عن خلطة طبيعية لتفتيح وبالاخص للكوع والركب والاماكن الغامقة بالجسم لذلك فإن الفازلين عند خلطه بزيت جونسون له العديد من الخصائص القوية في ترطيب البشرة وتفتيحها.



فائدة الفازلين مع زيت جونسون

يساعد مزيج الفازلين وزيت جونسون على ترطيب البشرة وجعلها نقية وناعمة ويزيل منها اي عيوب.

يتم استعمال تلك الوصفة في التخلص من أي بقايا مكياج بشكل طبيعي بدون اللجوء لمزيلات الميكب.

تساعد في تثبيت شعر الحاجب بصورة كاملة.

يحمي البشرة من الجفاف قد يصيبها.

يقوم بتفتيح البشره بدرجه عاليه الا ان لابد من ألا يتم التعرض الى اشعة الشمس.

يخفض من علامات التقدم فيالعمر ويزيل الخطوط الرفيعه ويقلل من التجاعيد وهو ما يمنح البشره اشراقه طبيعيه.

طريقة تحضير الفازلين وزيت جونسون

يجب إحضار وعاء فارغ ونضع فيه الفازلين وزيت جونسون بكميات متساوية ثم قومي باضافة ماء الورد بصوره تدريجيه حتى تندمج المكونات وتتجانس مع بعضها البعض.قومي بغسل بشرة وجهك بالماء الفاتر ثم قومي بفرد الخليط على البشرة واتركيها خمس دقائق.

اغسلي البشرة بالماء الفاتر جيدا.