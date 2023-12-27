اضطرابات غير مسبوقة وكوارث ستعيشها القاهرة خلال الساعات القادمة.. والتحذيرات تصدر من الحكومة لجميع للمواطنين باتابع التعليمات اللازمة

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الرياض - روايدا بن عباس - حالة الطقس لغدا الخميس 28 ديسمبر 2023، يشهد رياح شمالية شرقية رطبة يصاحبها منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا يؤدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و مناطق من شمال الصعيد .

أمطار متوسطة الشدة على ( الأسكندرية- البحيرة -كفر الشيخ- الدقهلية -دمياط -بورسعيد ) قد تكون غزيرة ورعدية مساء.

أمطار خفيفه إلى متوسطة على:-

( مطروح -الغربية -الشرقية- المنوفية ) تمتد مساء إلى مناطق من( القاهرة -الجيزة-القليوبية )

أمطار خفيفة على مناطق من:

( الإسماعيلية - السويس -الفيوم- بنى سويف )

ومن المتوقع أن تستمر الأجواء الماطرة حتى غدا الخميس الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣.



درجات الحرارة غدا :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة مئوية

السواحل الشمالية 21 درجة مئوية

جنوب سيناء 25 درجة مئوية

شمال الصعيد 22 درجة مئوية

جنوب الصعيد 24 درجة مئوية