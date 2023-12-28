حظ سعيد وانفراجه من جميع الازمات.. ماغي فرح تكشف ما ينتظر هذه الأبراج المحظوظة في الشهر الاول من العام 2024

انت الان تتابع خبر حظ سعيد وانفراجه من جميع الازمات.. ماغي فرح تكشف ما ينتظر هذه الأبراج المحظوظة في الشهر الاول من العام 2024والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الاعلامية وعالمة الفلك الشهيرة ماغي فرح، إن العام الجديد 2024 يحمل في طياته أحداثا تقلب المقاييس، لكنها سنة إيجابية بالمجمل للعديد من الأبراج.

ونشرت ماغي فرح فيديو تفصيلياً عن حظوظ الأبراج على قناتها في "يوتيوب" معتبرة أن العام سيكون ملجأ للتحولات للكثير من البشر، مقسمة العام إلى ثلاث مراحل حيث عدت الأبراج متساوية في الحظ للعام المقبل، فلن يكون هناك برج محظوظ أو سيئ الحظ أكثر من برج آخر.

برج الحمل

تغيرات مفاجئة في سنة الحمل ومجموعة من التحديات تشمل انفراجات هامة عبر ثلاث مراحل، وحتى لو فقد الحمل عمله فسيجد ربحاً ودخلاً مادياً إضافياً، وسيتعرف إلى أشخاص ويفارق آخرين، كما عليه التفكير جدياً بالارتباط العاطفي.

برج الثور

وعدت ماغي الثور بعام استثنائي مملوء بالحظوظ الوافرة، ونصحته بالاستثمار لأن ذلك قد يجعل منه شخصاً مهماً، وألا يشعر بالخوف من بداية ثقيلة للعام وعدم استقرار مع الشريك، لأن ذلك سيتلاشى تدريجياً مع تقدم الأشهر.

برج الجوزاء

انفراجات متتالية في حياة الجوزاء خلال الأشهر الأولى من العام تزداد فيها الحظوظ شهراً تلو الآخر، ويعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف، لكنه قد يعاني من ملل لابتعاد الشريك عنه ويعودان للقاء وتحقيق الاستقرار.

برج السرطان

يتقن السرطان كيف يحدد خياراته في هذا العام ويتجه في المسار السليم بعد أن يقف على مفترق طرق، ورغم شعوره بالتناقض خلال السنة نظراً لأن بعض الكواكب تمنحه حظوظاً وأخرى تعاكسه ليدخل رحلة من الأرباح في شهر حزيران (يونيو)، تتراجع بعدها في الصيف ويتخطى حالة الفتور العاطفي إذ يجد الشريك المناسب إذا كان عازباً.

برج الأسد

تغيير على مجموعة من المستويات في عام مملوء بالمفاجآت السارة، وقرارات هامة تنتظر مولود الأسد في عدة مجالات، قد يكون من بينها السفر لتزداد الحظوظ ويتفاعل معها عبر عروض استثنائية ينعم بها، لكن مع واجب الحذر من الخصوم والمنافسين وعدم التسرع بالعلاقات العاطفية.

برج العذراء

تغييرات إيجابية تنتظر العذراء، وترقية في العمل أو منصب جديد في الطريق إليه مع أرباح كبيرة ونجاحات متواصلة، ورغم تجاربه ومغامراته التي تقوده إلى المجهول، يستقر في علاقة عاطفية قد تشهد ذروة في النصف الثاني من العام.

برج الميزان

حل للخلافات والانتهاء من دفاتر الماضي، والتخلص من بعض العراقيل التي تواجهه في بداية العام ويشعر بالانزعاج منها لتنفرج في نهاية العام، وقد يتعرض لخسارة مفاجئة تصدمه وتدفعه ليكون أقوى خصوصاً مع سنة تضمن له ازدياد الشعبية وسطوع نجمه وقد تحمل علاقة رائعة عاطفياً.

برج العقرب

تطغى الإيجابيات على السلبيات في عام مملوء بالتناقضات، وأمام قرارات مصيرية عليه أخذ الحيطة في تشرين الأول (أكتوبر) قبل أن تعود الحظوظ لصالحه مع الانتباه إلى أنه قد يشهد زواجاً أو طلاقاً في حياة أحد المعارف أو المقربين.

برج القوس

عام ميزته الاستقرار والثبات يتقدم فيه القوس لينتصر على المنافسين والخصوم، ويبدأ عامه بفرص جديدة قد تصل به إلى عقد عمل أو شراكة في حزيران (يونيو)، مع واجب اتخاذه الحذر من منح الثقة الكاملة في النصف الثاني من العام، مع استقرار عاطفي في علاقة جديدة أو خلال الزواج.