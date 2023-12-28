انت الان تتابع خبر إعصار مرعب وعلامة من علامات الساعة: شاهد رهبة الإعصار الذي ضرب الطائف وجعل الناس يبكون من الخوف الشديد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر الذي تشهده مناطق مختلفة من المملكة، شهدت محافظة الطائف منذ أمس بردية قوية مصحوبة بإعصار قمعي ورياح نشطة وأجواء باردة.

إعصار قمعي وبردية هائلة شرق الطائف

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة الإعصار القمعي مع بردية هائلة وكرات برد كثيفة جنوت شرق الطائف بمطقة مكة المكرمة.

أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار وبرد ورياح على هذه المناطق

وبين أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة "الطائف" وجازان، عسير، الباحة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.