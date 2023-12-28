احذروا الخروج من المنازل الليلة.. أرصاد الاردن تطلق الإنذارات التحذيرية عن حالة الطقس اليوم في هذه المناطق

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الرياض - روايدا بن عباس - حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الأردن، ليلة الأربعاء، مع احتمالية هطول الأمطار في بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية.

وأضاف طقس العرب أن الطقس يكون باردا ليلة الخميس، في مختلف المناطق مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، مع نشاط للرياح الشرقية والتي تزيد من الشعور بالبرودة.

أما نهار الخميس فيكون الطقس غير مستقر بوجهٍ عام، مع استمرار فرص هطول زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق خاصة جنوب وشرق المملكة، بحسب "طقس العرب".

ويكون الطقس بارداً نسبياً نهار الخميس، في مختلف المناطق بالأردن، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما يزيد الشعور بالبرودة، بحسب طقس العرب.

خلال ساعات ليل الخميس، يكون الطقس بارداً في مختلف المناطق، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، كما تستمر فرص هطول زخات متفرقة من الأمطار في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تزيد الشعور بالبرودة.