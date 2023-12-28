تحذير مروع: رعود وأمطار تهدد بغرق البلاد! الأرصاد المصرية تطلق تحذيراً عاجلاً لهذه المدن

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الرياض - روايدا بن عباس - على مناطق من الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد)، قد تكون غزيرة ورعدية مساء على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40:30% تقريبا على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحرى تمتد مساءً الى مناطق من القاهرة الكبرى تكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الخميس 28 ديسمبر 2023:

أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال سيناء على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تمتد خفيفة الى مناطق من خليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1: 1وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13..5 متر)، والبحر الأحمر معتدل : مضطرب وارتفاع الموج (2.5:15 متر).