انت الان تتابع خبر صنفت بأغرب فتوى دينية.. شيخ سعودي يصرح بأنه يجوز ممارسة هذا الفعل الغريب مع كل النساء المطلقات.. لن تصدقوا ماهو والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار الكاتب السعودي محمد ناصر الأسمري جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ادعى أن القرآن الكريم يسمح بمواعدة ومغازلة النساء. في مقاله الذي نشره في صحيفة "الوطن" المحلية بعنوان "جواز مواعدة ومغازلة النساء بنص القرآن"، أوضح الأسمري أن هذا الادعاء يستند إلى ما وجده في كتب التفسير التي لم تكن تميل إلى الانحياز الديني الضيق.



وبدأ الكاتب مقاله بسرد قصة امرأة أرملة كانت "ما زالت تشعر بالحزن" بعد وفاة زوجها، وكان أحد الرجال يتابعها أثناء جنازة زوجها ويحاول مغازلتها وطلب يدها للزواج. ولكنها ردت عليه بغضب قائلة: "ليس لدي ما يزيدني من خوف الله والتزامه".



دمشق 2004: ليس لديكم أي ذنب في تعريض النساء المعتدات المتوفى عنهن أزواجهن أو المطلقات بطلاق بائن، مثل قولكم لهن "أنتِ امرأة صالحة" أو مدح نفسكم أو إشارة لطيفة للمطلقة الرجعية.

وليس لديكم أي ذنب أيضًا في الرغبة في الزواج منهن، فالله يعلم أنكم ستتذكرونهن خلال فترة العدة ولا يجب عليكم الامتناع عن التعريض لهن.

ولا يجوز لكم أن تواعدوهن سرًا خلال فترة العدة بالزواج، مثل قولكم "تزوجيني"، إلا إذا قلتم قولًا معروفًا شرعًا مثل "أنتِ جميلة" أو "أنا بحاجة إلى النساء الصالحات" أو إظهار الاهتمام بمصالحها وشؤونها.