انت الان تتابع خبر اكتشاف رباني صارخ: مشروب سحري يقضي على ضيق التنفس للأبد بمجرد تناوله مرة واحدة فقط والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعاني بعض الأشخاص من ضيق التنفس، ونتج عنه بعض الأضرار الصحية خاصة إذا كان ضيق التنفس مصحوبا بأعراض، مثل ازرقاق الأطراف أو الشفاه، أو الحمى، أو التعرق الشديد، وفي حالة ظهور تلك الأعراض يجب استشارة الطبيب فورا، إلا أن هناك بعض المشروبات تساعدك على التخلص من ضيق التنفس، وفقا لموقع «Health line».

وفي هذا الصدد يستعرض «المصري اليوم» في السطور التالية المشروبات التي تساعدك على التخلص من ضيق التنفس.

مشروبات تساعدك على التخلص من ضيق التنفس

1- تناول القهوة، يساعد تناولها على تخفيف ضيق التنفس، لأن الكافيين الموجود بها يعمل على تقليل ضيق العضلات في مجرى الهواء لدى الأشخاص، حيث أفادت مراجعة أجريت في عام 2010 أن تأثيرات الكافيين تحاول تحسين ضيق التنفس من خلال عمل مجرى الهواء لدى الأشخاص المصابين بالربو، ويكون هذا كافي لتسهيل عملية التنفس.

2- تناول الزنجبيل، نظرا لتعدد فوائده فهو يساعد في علاج بعض الحالات المرضية، مثل ضيق التنفس، كما أنه أيضا علاج فعال لحالات احتقان الصدر والأنف، ومكوناته تساهم في تثبيط الإفرازات المخاطية، مما يسمح بالتنفس بسهولة، ويمكن شرب الزنجبيل مغليًا، أو تناول قطع صغيرة منه.

3- تناول الزعتر، نظرا لخصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا، فهو يحتوي على مادة الثيمول التي يتم استخدامها كمضاد حيوي طبيعي، كما يساهم تناول الزعتر في التخلص من الإفرازات المخاطية التي تتسبب في ضيق التنفس، ويتناول الزعتر بأكثر من طريقة مغليا أو استنشاق بخاره للتخلص من ضيق التنفس.