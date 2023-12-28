انت الان تتابع خبر مرعب ومروع: مدرس مصري يرتكب الحرام 6 مرات دون خوف، ويثير الرعب بين أوساط المجتمع، وهذا ما حل به في النهاية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قدم تليفزيون مصري تغطية خاصة أعدها رامى نوار وقدمتها رغدة بكر، تناولت تفاصيل الحكم على مدرس ارتكب جريمة بشعة حيث هتك عرض طفلة داخل مركز دروس خصوصية.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، وعضوية المستشارين محمد سامح سعد الدين محمد، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، بالسجن المؤبد لمدرس هتك عرض فتاه تبلغ من العمر 14 عاما داخل مركز للدروس الخصوصية.

تعود أحداث القضية التي حملت رقم 19755 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث لشهر أبريل لعام 2021، عندما تلقى قسم الشرطة بلاغا من أسرة طالبة تتهم مدرسا بهتك عرضها داخل المركز التعليمي الخاص به وحدوث حمل لها.

وكشفت التحريات أنه أثناء تواجد المجني عليها الطفلة "ح.ح.أ" 14 سنة، طالبة، لتلقي الدروس التعليمية بالمركز التعليمي الخاص بالمتهم "أ.ص.ح" 33 سنة مدرس، اعتدى عليها وهددها بالإيذاء حال أبلغت أهلها بالواقعة.

وتبين من التحريات أن المتهم كرر التعدي عليها جنسيًا عدد 6 مرات حتي حملت منه سفاحا، ولاحظت والدة المجنى عليها انتفاخ بطنها فإصطحبتها إلي أحد الاطباء الذي أكد حملها في الشهر السادس.

جرى إلقاء القبض على المتهم، وبعرضه علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.