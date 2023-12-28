انت الان تتابع خبر ظاهرة مرعبة تحل على سماء مصر: حدث فلكي عاجل سيغير شكل السماء الليلة ويحرم الناس من النوم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، تفاصيل ظاهرة فلكية جديدة تحدث في سماء مصر مساء اليوم 24 ديسمبر، وهي اقتران القمر مع الحشد النجمي الثريا أو الأخوات السبع.

ظاهرة فلكية جديدة

وقال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تصريحات له: يمكن رؤية القمر والثريا متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا بالسماء طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 4:15 صباح اليوم التالي.

وأكد تادرس، أن الثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع.

وواصل أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية: ليست هناك علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه.

كما شدد أشرف تادرس أستاذ الفلك، على أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض، موضحا: لو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين، فالظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.