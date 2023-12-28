انت الان تتابع خبر هذا ما يحمله لنا العام المقبل.. العرافة البلغارية العمياء تثير الفزع بين الناس و ما توقعت حدوثة لم يكن في الحسبان والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تُعرف العرافة العمياء بابا فانجا، والتي توفيت قبل 25 عامًا بإنها الأشهر في توقعات أحداث العام الجديد، ومع اقتراب الاحتفال بالعام الجديد، نشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، توقعات 2024 للعرافة الشهيرة بابا فانجا.

فقدت بابا فانجا، المعروفة بالعرافة العمياء، بصرها خلال عاصفة هائلة تعرضت لها المدينة التي كانت تعيش بها، وذلك عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها وبعد أن فقدت بصرها، أصبحت عرافة محلية تتنبأ بالمستقبل، يقول الكثر أن تنبؤاتها غامضة للغاية ولا تخوض في كثير من الأحيان في تفاصيل كبيرة ولكن الكثير منها يتحقق.



توقعات 2024

تقول العرافة العمياء إن عام 2024 سيكون العام الأفضل على الإطلاق في المجال الطبي، وسيكون هناك علاجات جديدة للأمراض المستعصية مثل الزهايمر والسرطان.

وتشير العرافة العمياء في توقعاتها 2024 أن هذا العام سيشهد تطور تكنولوجي كبير، خاصة في مجال الحوسبة، ليس هذا فقط، بل سيكون هناك الكثير من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي على العالم بأكمله.

وقالت فانجا إنه ستكون هناك أزمة اقتصادية ضخمة ستؤثر على الاقتصاد العالمي في عام 2024، وزعمت أن هذا قد يكون بسبب عوامل مثل زيادة مستويات الديون، والمزيد من التوترات في مناطق مختلفة حول العالم.

ولم تتوقف توقعات 2024 للعرافة العمياء عند هذا الحد، بل أكدت توقعاتها تعرض الكثير من دول العالم لكوارث طبيعية مرعبة، كالزلزال، وزيادة مستويات الإشعاع وغيرها من التوقعات.

في وقت سابق، سلط تقريرصحيفة «الديلي ميل»، الضوء على تنبؤات العرافة العمياء، وقال التقرير إن هناك اهتمام كل عام بتوقعات العرافة العمياء التي وضعتها قبل رحليها لمده 50 عامًا، حيث توقعت في وقت سابق، جائحة فيروس كورونا، وكارثة تشيرنوبيل في أوكرانيا في عام 1986 ووفاة الأميرة ديانا في عام 1997.