انت الان تتابع خبر الدولار يصدم المصريين من جديد.. ارتفاع الدولار الجنوني اليوم مقابل الجنية في السوق السوداء لا يصدق والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ارتفعت مؤشرات البحث عبر كافة مواقع البحث المختلفة اليوم بمستهل التعاملات الصباحية عن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم في كافة البنوك المصرية بالتزامن مع أول يوم عمل للبنوك الاحد 3-12-2023، حيث أن هناك العديد من المستثمرين يقومون بالسؤال عن السعر بصفة مستمرة ويقومون بالتساؤل عن السعر بغرض متابعة السعر أو الاستثمار في الدولار لأن هناك العديد يفضلون تحويل الأموال إلى دولارات من أجل الحفاظ على قيمة الأموال.

يهتم عدد كبير من المواطنين بسعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية العاملة في أول يوم عمل للبنوك وقد جاءت على النحو التالي:

سجل اليوم الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 30.75 جنيه مصري في الشراء، بينما سجل في البيع نحو 30.85 جنيه مصري.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه مصري في الشراء، بينما سجل في البيع حوالي 30.95 جنيه مصري.

أما بالنسبة لسعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي فقد وصل إلى 30.85 جنيه في الشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 30.95 جنيه مصري.

سجل اليوم سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.90 جنيه مصري في الشراء، بينما جاء سعر البيع نحو 30.95 جنيه مصري.

بلغ سعر الدولار الامريكي اليوم في البنك الأهلي المصري حوالي 30.75 جنيه مصري في الشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 30.85 جنيه.

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه مصري في الشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 30.95 جنيه مصري فقط.

أعلنت الجهات المعنية اليوم الثالث من ديسمبر موافق يوم الاحد عن تفاصيل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، والجدير بالذكر أن السعر ظل دون تغيير عن سعر تعاملات الأسبوع الماضي، وقد جاءت أسعار الدولار في السوق السوداء وهي كما يلي:



بلغ سعر صرف 1 دولار أمريكي حوالي 48.31 جنيه مصري فقط.

بينما وصل سعر صرف 5 دولار أمريكي نحو 241.55 جنيه مصري فقط.

أما بالنسبة لسعر تحويل 10 دولار أمريكي حوالي 483.1 جنيه مصري فقط.

بينما سجل اليوم سعر صرف 25 دولار أمريكي نحو 1207 جنيه مصري فقط.

بينما حقق اليوم سعر 100 دولار أمريكي نحو 4831 جنيه مصري فقط.

أما سعر تحويل 1000 دولار أمريكي بالجنيه المصري نحو 48310 جنيه مصري فقط.

حقق اليوم 10 الاف دولار امريكي نحو 480310 جنيه مصري فقط.