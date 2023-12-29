انت الان تتابع خبر انتقادات حادة وصريحة: آل مغني يمسح بنادي النصر البلاط ويفتح النار عليهم بكلماته اللاذعة التي قالها على الهواء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - علق العضو الذهبي السابق لنادي النصر سعد آل ، عقب بفوز النصر على نظيره الاتحاد بنتيجة 5-2 ، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ، في بطولة الدوري .

وقال آل مغني عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “ما قدمه النصر قبل طرد لاعب الاتحاد وقبل إصابة حمدالله عيب في كرة القدم ، بهذا المستوى وبوجود كاسترو لن تتحقق أي بطولة ، اليوم فوز النصر سوف يعتبر بمثابة بطولة” .

وكان النصر فاز على نظيره الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدفين ، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17 من دوري روشن للمحترفين