تنبيه هام وعالي الخطورة: ليلة الموت في السعودية! الدفاع المدني يصدر تحذيرًا عاجلاً لمواطني هذه المناطق

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الرياض - روايدا بن عباس - نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

فيما نبّه المركز أيضا، من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات النماص، وبلقرن، وتنومة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن الوطني للأرصاد، أن الحالة سقوط الأمطار من المقرر لها أن تستمر في منطقتي عسير، والباحة، حتى الساعة التاسعة من مساءً.